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تقارير - لويز يرحل عن تشيلسي لبرشلونة أو سان جيرمان

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تقارير - لويز يرحل عن تشيلسي لبرشلونة أو سان جيرمان تقارير - لويز يرحل عن تشيلسي لبرشلونة أو سان جيرمان

(إفي): أكدت تقارير صحفية اليوم إمكانية انتقال البرازيلي ديفيد لويز، مدافع تشيلسي الإنجليزي، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تقديم الأخير لعرض فاق العرضين المقدمين من برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

وأوضحت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن سان جيرمان يسعى للحصول على خدمات اللاعب وأن قيمة الصفقة قد تصل إلى 62 مليون يورو، وهو ما قد يقنع النادي الإنجليزي لإتمام الصفقة قبل كأس العالم 2014 بالبرازيل.

يذكر أن برشلونة كان يرغب في التعاقد مع اللاعب البرازيلي لسد العجز في الخطوط الخلفية بعد رحيل كل كارليس بويول، وهو ما أثر على الأداء الكتالوني خلال الموسم الماضي.

ويلعب لباريس سان جيرمان أربعة مدافعين برازيليين وهم تياجو سيلفا وماركينيوس وماكسويل وأليكس، وقد يكتمل الخط الدفاعي البرازيلي الخالص بالتعاقد مع لويز خلال الفترة المقبلة.

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