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الـSelfie بين المسموح والممنوع

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الـSelfie بين المسموح والممنوع الـSelfie بين المسموح والممنوع

الجمعة 23-05-2014 17:43

مع تطوّر الهواتف الذكيّة ورواجها، يكثر انتشار صور "السيلفي" على مواقع التواصل...
ولكن، متى يجافي نشر هذه اللقطات الذاتيّة "الإتيكيت"؟
خبيرة "الإتيكيت نادين ضاهر، تجيب عن هذا السؤال:

- استئذني ممّن يشاركك في هذه الصورة، عندما تقرّرين نشرها على مواقع التواصل.وفي حال رفض عرض هذه الصورة، يجدر بك احترام رغبته.
- الا تغالي في نشر هذه اللقطات، بطريقة عشوائيّة، على مواقع التواصل الاجتماعي، فالناس ليست معنيّة برؤية صور تجسّد كلّ حركة تقومين بها، على مدار الساعة!
- احرصي على أخذ "السيلفي" التي تحمل في طيّاتها فكرةً أو رسالةً معيّنةً، فالصورة مثل الكلمة، تتطلّب التفكير قبل نشرها.
- احرصي على أن تعكس صورة لائقة عنك، علماً أنّ النجمة العالميّة Miley Cyrus خالفت هذه القاعدة، عندما نشرت لها صورة وهي راقدة في المستشفى، وكذلك يفعل بعض الفنّانين العرب والغربيين!
- امتنعي عن أخذ "السيلفي" في المستشفى والأماكن الحميمة كغرفة النوم مثلاً، أو عند وقوع حادث سيارة، أو لدى تقديم واجب العزاء، فللصورة حرمتها.
- انتبهي إلى ما يوجد خلفك، عند أخذ "السيلفي".

 

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