الـSelfie بين المسموح والممنوع

مع تطوّر الهواتف الذكيّة ورواجها، يكثر انتشار صور "السيلفي" على مواقع التواصل...

ولكن، متى يجافي نشر هذه اللقطات الذاتيّة "الإتيكيت"؟

خبيرة "الإتيكيت نادين ضاهر، تجيب عن هذا السؤال:

- استئذني ممّن يشاركك في هذه الصورة، عندما تقرّرين نشرها على مواقع التواصل.وفي حال رفض عرض هذه الصورة، يجدر بك احترام رغبته.

- الا تغالي في نشر هذه اللقطات، بطريقة عشوائيّة، على مواقع التواصل الاجتماعي، فالناس ليست معنيّة برؤية صور تجسّد كلّ حركة تقومين بها، على مدار الساعة!

- احرصي على أخذ "السيلفي" التي تحمل في طيّاتها فكرةً أو رسالةً معيّنةً، فالصورة مثل الكلمة، تتطلّب التفكير قبل نشرها.

- احرصي على أن تعكس صورة لائقة عنك، علماً أنّ النجمة العالميّة Miley Cyrus خالفت هذه القاعدة، عندما نشرت لها صورة وهي راقدة في المستشفى، وكذلك يفعل بعض الفنّانين العرب والغربيين!

- امتنعي عن أخذ "السيلفي" في المستشفى والأماكن الحميمة كغرفة النوم مثلاً، أو عند وقوع حادث سيارة، أو لدى تقديم واجب العزاء، فللصورة حرمتها.

- انتبهي إلى ما يوجد خلفك، عند أخذ "السيلفي".

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