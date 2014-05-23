جُمانة أبو فاضل تساعدك في تصميم غرفة مولودك

ينطلق تصميم غرفة نوم المولود الجديد من توفير عنصري الهدوء والأمان فيها، إذ تقضين داخلها فترة زمنية طويلة برفقة صغيرك.

مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل تساعدك في تصميمها، من خلال تقديم الأفكار الرئيسة التالية:

- ابتعدي عن الفكرة التقليديّة التي تقضي في طلاء الجدران كافة بالأزرق في غرفة الولد وبالزهري في غرفة البنت، إذ يمكنك إدخال أحد هذين اللونين الى حائط واحد حصراً، ولو أنّه يفضّل التوجّه أكثر إلى البيج والكريمي والأبيض المخلوط مع الرمادي لها، ولا تنسي دور بعض الرسومات الملوّنة بالأزرق والزهري على أحد جدرانها، حيث يمكنك فصل هذا الأخير بطلاء القسم السفلي منه بالكريمي والعلوي بالبيج.

- تجنّبي استعمال "الباركيه" للأرضيّة.وفي حال وجدت هذه الأخيرة في المنزل، إحرصي على وضع عازل للصوت، تلافياً لزعج المولود من وقع الأقدام على الخشب.

- ضعي سجّادة سميكة متوسطة الحجم على الأرضيّة، وتجنّبي استعمال "الموكيت" لصعوبة تنظيفه.

- امتنعي عن اقتناء قطع الأثاث ذات الزوايا الحادّة، لسلامة طفلك.

- قومي بإخفاء مصابيح الكهرباء بقطع بلاستيكيّة.

- احرصي على أن يمتدّ السرير الخشب على طول 120 سنتيمتراً وعرض 60 سنتيمتراً، على أن يكون محاطاً بقضبان، وتتدلّى فوقه ناموسيّة وقطعة من اللعب تصدر أحد أنواع الموسيقى الهادئة فتساعده على النوم.

- ضعي أريكة صغيرة لترتاحي عليها، في أثناء وجودك في الغرفة.

- أضيفي خزانةً صغيرةً، تتماشى والديكور.

- اقتني طاولة ذات سطح بلاستيكي، تضمّ عدداً من الجوارير وتُستعمل لتبديل ملابسه، تضمّ في داخلها حوض استحمام بسيط.

- ضعي في إحدى الزوايا مكتبة صغيرة تضمّ كتباً لتحفيزه على القراءة، وخصّصي مساحة أخرى للعب.

- تجنّبي استعمال الإنارة القويّة واعتمدي تلك المخفيّة، مع وضع عدد من "الأباجورات" على أحد الرفوف.

- دعي جهاز راديو فيها، لينعم بالموسيقى الهادئة.

- تفادي تزيينها بالنبات الداخلي.

للتواصل مع مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل: [email protected]

شاهدي أيضاً: