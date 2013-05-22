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تواضروس: اتصلت بالرئيس مرسي لتهنئته بانتهاء أزمة الجنود المختطفين

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تواضروس: اتصلت بالرئيس مرسي لتهنئته بانتهاء أزمة الجنود المختطفين تواضروس: اتصلت بالرئيس مرسي لتهنئته بانتهاء أزمة الجنود المختطفين

 

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، إنه أجري اتصالا هاتفيا بالرئيس محمد مرسي ، اليوم، الأربعاء، لتهنئته بانتهاء أزمة الجنود السبعة المختطفين.

وأضاف البابا تواضروس في عظته الأسبوعية مساء اليوم بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية “هنأت الرئيس مرسي وشكرت القوات المسلحة والشرطة وكل الأجهزة الأمنية التي شاركت في عملية الافراج عن الجنود” ، وقال ” ربنا يحفظ ويجنبها كل الأزمات”.

وأشار البابا تواضروس إلى أنه سيبدأ غدا الخميس زيارة للنمسا تستمر عشرة أيام لتدشين العديد من الكنائس ورسامة كذلك العديد من الاساقفة والكهنة .

كما ستعقد الكنيسة القبطية الارثوذكسية اجتماعا للكهنة في أوروبا نظرا لضيق وقت البابا وعدم قدرته على زيارة كل دول أوروبا.

وقال البابا تواضروس الثاني ، إن زيارته للفاتيكان وإيطاليا التي اختتمت يوم الخميس الماضي كانت جيدة للغاية والتقى خلالها بالبابا فرانسيس الأول بابا الفاتيكان وعدد من الكرادلة المسئولين عن المكاتب البابوية.

وأشار البابا تواضروس إلى أن البابا متياس الأول البطريرك الاثيوبي الجديد سيزور مصر يوم 19 يونيو المقبل في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.

كان البابا تواضروس الثاني قد استأنف اليوم القاء عظته الأسبوعية بعد توقف دام ثلاثة أسابيع بسبب الاحتفال بعيد القيامة المجيد وجولة البابا الخارجية التي شملت الفاتيكان وإيطاليا.

وحضر العظة مئات الأقباط الذين تواجدوا منذ الساعة السادسة مساء واستقبلوا البابا لدى دخوله للقاعة بالتصفيق الحاد.

أ.ش.أ

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