بالصور .. خبراء المفرقعات يصلون مسجد السلام بعد انفجار عبوة ناسفة

وصل منذ قليل ، فريق من خبراء المفرقعات لمحيط مسجد السلام بالحي العاشر في مدينة نصر ، وذلك عقب دقائق من انفجار عبوة ناسفة. ويقوم خبراء المفرقعات حالياً بتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود أي متفجرات أخري.

وعلي صعيد آخر ، أغلقت قوات الأمن الطريق أمام مسجد السلام بمدينة نصر ، وذلك عقب قيام مجهولين بزرع عبوة ناسفة بدائية الصنع بمحيط المسجد ، لاستهداف القوات الأمنية المتواجدة هناك تحسباً لمظاهرات الإخوان.

ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بين صفوف القوات أو المدنيين ، وقامت عناصر الأمن بتمشيط المنطقة بحثاً عن عبوات ناسفة آخرى بجوار المسجد.

(المراسل | أحمد سامح )