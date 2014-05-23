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بالصور .. خبراء المفرقعات يصلون مسجد السلام بعد انفجار عبوة ناسفة

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بالصور .. خبراء المفرقعات يصلون مسجد السلام بعد انفجار عبوة ناسفة بالصور .. خبراء المفرقعات يصلون مسجد السلام بعد انفجار عبوة ناسفة

 

خباء المفرقعات يمشطون منطقة مدينة نصر بعد الانفجار (3)

وصل منذ قليل ، فريق من خبراء المفرقعات لمحيط مسجد السلام بالحي العاشر  في مدينة نصر ، وذلك عقب دقائق من انفجار عبوة ناسفة. ويقوم خبراء المفرقعات حالياً بتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود أي متفجرات أخري.

وعلي صعيد آخر ، أغلقت قوات الأمن الطريق أمام مسجد السلام بمدينة نصر ، وذلك عقب قيام مجهولين بزرع عبوة ناسفة بدائية الصنع بمحيط المسجد ، لاستهداف القوات الأمنية المتواجدة هناك تحسباً لمظاهرات الإخوان.

ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بين صفوف القوات أو المدنيين ، وقامت عناصر الأمن بتمشيط المنطقة بحثاً عن عبوات ناسفة آخرى بجوار المسجد.

(المراسل | أحمد سامح )

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