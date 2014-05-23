7 نصائح لتخزين عطرك بطريقه مثاليّة

تعشق المرأة العطور، التي تمنحها رائحة مميّزة وتزيدها أنوثة، لكن ما لا تعرفه الكثيرات، هو أنّ للعطور مدّة صلاحيّة تجعل رائحة العطر تفسد أو تتغيّر بشكل ملحوظ ، ما يؤثّر على جلدك وملابسك.

قد يعجبك: أسرار تعطير البشرة بالمسك لمدة يوم ونصف

لذا نقدّم لك 7 نصائح عمليّة وسهلة، تساعدك على تخزين عطرك المفضّل في مكان آمن يبقي رائحته دائماً جميلة، وتظلّ فترة طويلة من الزمن من دون أن تتغيّر، لتتمتّعي برائحة زكيّة طوال الوقت...

•لا تضعيها في الحمّام الخاصّ بك، فمن المنطقي وضع عطورك المفضّلة في الحمّام، لكنَّها في الواقع ليست فكرة جيّدة، فالحمّامات قد تكون حارّة ورطبة، الأمر الذي يجعلها أفضل المناطق لتحطيم جزيئات العطر وإدخال البكتيريا.

•عليك إبقاءها بعيدة عن درجات الحرارة القصوى معظم الوقت، لكن الناس الذين يحاولون وضع العطور في الثلاجة، للحفاظ على رائحتها في كثير من الأحيان، قد تؤدّي إلى تدميرها في نهاية المطاف. وتعتبر أفضل درجة حرارة بين 55-60 درجة مئويّة.

•الحفاظ على الأشياء الخاصّة بك في الظلام، فالتعرُّض للضوء يحطّم كثيراً من الجزيئات، بما في ذلك تلك الموجودة في معظم العطور. ولذلك عليك حفظ الروائح الخاصّة بك في مكان لا يتعرّض للضوء.

•عليك استخدام زجاجات معتمة غير شفّافة، كي لا تسمحي للضوء بالتأثير على مكوّنات العطر.

•لا تتركي غطاء زجاجة العطر مفتوحاً، لأنّها تحتوي على الكحول سريعة التبخّر، بمجّرد أن تتعرّض للهواء.

•يجب عليك ألا تتعطّري بالعطور ذات الرائحة المتغيّرة أو المعدنيّة، لأنّ ذلك يشير إلى أنّ العطر فقد رائحته الرئيسة، ما يؤدّي إلى تهيّج الجلد والتسبّب في ضرر الملابس.

•استخدمي العطور المخفّفة، مثل ماء التواليت أو الكولونيا، لأنّها تستمرّ فترة أطول، عند تخزينها، عن العطور التقليديّة، حيث إنّها لا تحتوي على إضافات زائدة، تتسبّب في تلاشي رائحة العطر سريعاً.

تابعي أيضاً:

أسرار اختيار العطور

أغلى 5 عطور في العالم

اختاري عطرك حسب نوع بشرتك!