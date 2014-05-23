هذا هو العلاج الذي خضعت له كيم كردشيان قبل زفافها!

بعد عملية شد الوجه الذي قامت بها نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان، قامت أمس بالخضوع لجلسة عناية بالبشرة مقابل 550 $ لعلاج جديد يقوم بتجديد خلايا البشرة، هذا لتطّل النجمة مميّزة قبل يوم زفافها المقرّر يوم غد.

زارت كردشيان طبيب الجلد في مركز Lancer Dermatology، لتحضّر بشرتها قبل اليوم المنتظر.

حيث يقوم هذا العلاج على محاربة علامات التقدّم في السن البارزة مع تقشير وتنظيف البشرة قبل تطبيق الأقنعة الغنية بالزيوت والفيتامينات. ثم يُعرّض الوجه لأشعّة خاصة تساعد في عملية امتصاص البشرة للمغذيات.

فكيف ستطل كيم في يوم زفافها يا ترى؟