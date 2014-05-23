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جورجينيو: أشعر أن مدينة نابولي ترحب بي

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جورجينيو: أشعر أن مدينة نابولي ترحب بي جورجينيو: أشعر أن مدينة نابولي ترحب بي

/ أ ش أ / كشف النجم البرازيلي الشاب جورجينيو لاعب خط وسط نابولي أن الانضمام إلى صفوف البارتينوبي كان بمثابة حلم تحقق بالنسبة له.

ومما يذكر أن جورجينيو الذى يبلغ من العمر 22 عاما تألق بقوة تحت قيادة المدرب رافاييل بنيتيث منذ انضمامه إلى نابولي قادما من هيلاس فيرونا فى يناير الماضي.

وأكد جورجينيو فى تصريحات أدلى بها للموقع الرسمى لنابولي سعيد تماما بانضمامه إلى الفريق وقال "لعبي لنابولي يمثل تتويجا رائعا لكل المجهود والتضحيات التي تعرضت لها على مدار مسيرتي الكروية .. هو حلم تحقق لي".

مضيفا"لقد أبدى الجميع ترحيبهم بي بصورة رائعا من المدير الفني بنيتيث وجميع زملائي بالفريق وحتى اصغر عامل بالنادى".

وأتم "أشعر حتى أن مدينة نابولي الجميلة كلها رحبت بي وهو الأمر الذى أشعرني بارتياح بالغ ودفعني إلى تقديم أقصى ما لدي من إمكانات لخدمة الفريق".

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