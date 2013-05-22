سفر حمودي للتعايش مع يانج بويز في يد برادلي وضياء السيد

يتحكم القرار الفني لبوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر في خضوع أحمد حمودي لاعب سموحة لفترة تعايش مع يانج بويز السويسري بعد أيام.

وطلب يانج بويز خضوع حمودي لفترة تعايش بداية الشهر المقبل تمهيدا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي حالة انضمام حمودي إلى يانج بويز سيصبح هو ثالث المصريين في سويسرا بجانب نجمي بازل محمد صلاح ومحمد النني.

وقال حمودي في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "وصلتني دعوة للسفر إلى سويسرا بداية الشهر المقبل".

وأضاف "سأتواصل مع ضياء السيد المدير الفني لمنتخب مصر لمعرفة قرار برادلي الفني حول حاجته لي في مباراتي زيمبابوي وموزمبيق".

ويحل منتخب مصر ضيفا على زيمبابوي وموزمبيق يومي 9 و16 يونيو المقبل في تصفيات كأس العالم 2014.

ودفع تألق حمودي -من مواليد 1990- هذا الموسم الأمريكي بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر إلى ضمه في مباريات ودية.

وأتم حمودي "لو طلب جهاز المنتخب ضمي إلى الفريق فأنني سأتواجد مع الفراعنة في هاتين المباراتين على أن يتحدد موعد جديد لقضاء فترة المعايشة مع الفريق السويسري".

من جهته، قال فرج عامر رئيس نادي سموحة لـFilGoal.com إن مجلس إدارة النادي وافق مبدئيا على خضوع اللاعب لفترة المعايشة ومن ثم بدء المفاوضات حول انتقاله، لكنه جعل الأمر متروكا في يد الجهاز الفني للفريق.