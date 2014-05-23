إيسيان: ميلان قادم

/ أ ش أ / أكد النجم الغاني الدولي مايكل إيسيان لاعب ايه سي ميلان أنه يعتقد أن أمجاد النادي سوف تعود مرة أخرى بعد التعثر الذي تعرض له فريق الروسونيري خلال الموسم المنقضي.

وكان ميلان قد أنهى الموسم باحتلال المركز الثامن فى الدوري الإيطالي، وهو الأمر الذي يعنى أنه لن يتمكن فى الموسم القادم من اللعب على مستوى أي من البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ أكثر من عشرة أعوام.

وعلى الرغم من ذلك، ذكر إيسيان الذى يبلغ من العمر 31 عاما قائلا: "واثق من تحسن ميلان بصورة كبيرة في الموسم المقبل".

وقال ايسيان في تصريحات ادلى بها للموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا): "ليس لدي أي شك فى أننا سنتمكن من استعادة أمجاد النادي قريبا فالميلان ناد كبير وبه لاعبون متميزون وقادرون على تحقيق الكثير".

كما ذكر ايسيان - الذى انضم الى الميلان قادما من تشيلسى فى يناير الماضى - " اننى سعيد بوجودى فى ميلان حيث استطعت أن اتأقلم بشكل سريع مع الفريق ".

وردا على سؤال حول فرص المنتخب الغانى فى كأس العالم التى ستنطلق فعالياتها الشهر القادم فى البرازيل قال " إن هدفنا الاساسى هو أن نجتاز دور المجموعات ونصل الى دور ال 16 ،وعندئذ ستكون كافة الاحتمالات قائمة الى حد اننا قد نصل الى الدور قبل النهائى وربما حتى الى النهائى ... من يعلم " .