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إنريكي: لن نتمسك بفابريجاس إذا وصلنا عرض جيد

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إنريكي: لن نتمسك بفابريجاس إذا وصلنا عرض جيد إنريكي: لن نتمسك بفابريجاس إذا وصلنا عرض جيد

/أ ش أ/ رفض لويس إنريكي المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم بنادي برشلونة استبعاد احتمال بيع لاعب خط وسط الفريق الكتالوني سيسك فابريجاس الصيف المقبل.

فقد جاء ذلك في الوقت الذي ثارت فيه الكثير من الشائعات حول احتمال عودة النجم الإسباني مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي.

كانت الأنباء قد ربطت في الفترة الأخيرة بقوة بين فابريجاس وكل من مانشستر يونايتد وناديه السابق أرسنال.

وألمح إنريكي ـ في تصريحات صحفية ـ إلى أنه لا يعتزم التمسك بفابريجاس في حالة ما إذا تلقت إدارة البارسا عرضا مناسبا لشرائه.

وقال إنريكي عندما سأله الصحفيون عما إذا كان فابريجاس سيستمر مع البارسا الموسم القادم "إنني لم اقم بعد باتخاذ أي قرارات محددة بشأن سيسك، حيث إنني أدرك أن معظم اللاعبين يركزون كل تفكيرهم الآن على مباريات كأس العالم التي ستبدأ وشيكا".

وأضاف "غير أنني سأقوم خلال هذه الفترة بتقييم الوضع برمته على أن أتخذ قراري بعد ذلك في الوقت المناسب".

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