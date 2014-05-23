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ريبري: موسم بايرن سيء؟ فزنا بـ4 ألقاب

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ريبري: موسم بايرن سيء؟ فزنا بـ4 ألقاب ريبري: موسم بايرن سيء؟ فزنا بـ4 ألقاب

يرى الفرنسي فرانك ريبري جناح بايرن ميونيخ الألماني أن فريقه مر بموسم ناجح على الرغم من الفشل في الحفاظ على لقبه الأوروبي بعد الخروج على يد ريال مدريد.

وقال ريبري للموقع الرسمي للدوري الألماني "في النهاية كان موسما جيدا جدا، فزنا بلقب البوندزليجا في وقت قياسي لم يفعله أحد من قبل".

وأضاف "وبعدها قدمنا أداء جيدا أمام دورتموند منافسنا المحلي وفزنا بالكأس، دعونا لا ننسى أننا فزنا على تشيلسي أيضا في السوبر الأوروبي وفزنا بكأس العالم للأندية وبالتالي معنا 4 ألقاب هذا الموسم وأنا سعيد بهذا الموسم".

يذكر أن بايرن ميونيخ قد حقق الثلاثية الموسم الماضي بالفوز بالدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.

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