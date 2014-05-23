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سحر "ما وراء الكواليس" يطغى على حفل Chopard

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سحر "ما وراء الكواليس" يطغى على حفل Chopard سحر "ما وراء الكواليس" يطغى على حفل Chopard

الجمعة 23-05-2014 15:10

علاوة على تربّعها على عرش المجوهرات والساعات الراقية والإستثنائية، تُعرف دار "شوبارد" Chopard أيضاً بأمسياتها التي تنبض بالجمال. إذ قامت الدار هذه السنة باستحضار سحر وروعة أماكن التصوير في حفلة مميزة لا تنسى حملت اسم "ما وراء الكواليس" على اعتباره موضوع يربط بين جميع فعالياتها خلال مهرجان "كان" السينمائي. وهكذا، تنقل أكثر من 750 ضيفاً من موقع تصوير إلى آخر بفضل طائرة تم تصنيعها بالكامل ضمن هنغار 16 في مطار كان مانديلو. ورافق الحفل عرض أزياء لأشهر العارضات وهن يرتدين أحدث تشكيلات السجادة الحمراء، بالإضافة إلى حفل موسيقي للمغني النيجري الألماني "أيو" والفريق الغنائي الأسطوري "كول أند ذا غانغ". بينما جاء ديكور الحفل ليضفي المزيد من الإبهار والروعة على هذا الحدث.
شاهدوا بالصور أجواء الحفل المبهرة وأخبرونا رأيكم بها.

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سيدتي