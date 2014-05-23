بالصور.. ضبط 16 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بالإسكندرية

قام اللواء أمين عز الدين – مساعد الوزير لأمن الأسكندرية بالأشراف على حمله أمنية مكبرة بدائرة قسم شرطة أول العامرية لضبط العناصر الخطره والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وإزالة التعديات والإشغالات شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة .

وأسفرت الحملة عن ضبط، 16 قضية حيازة سلاح ناري بدون ترخيص 7 بندقيه خرطوش و4 طبنجه 9 مم طويل و5 فرد خرطوش و2 قضية إحراز ذخيره ” 28 ” طلقه، بالإضافة إلى 15 قضية اتجار فى الحشيش بعدد 5 طرب لمخدر الحشيش ” تزن حوالى 1715 جرام، و2 قضية اتجار هيروين ” بإجمالى وزن 150 جرام”، وقضية إتجار فى الأفيون ” بإجمالى وزن 100 جرام” .

وفى مجال مكافحة جرائم الاتجار وتعاطى الأقراص المخدرة، تم ضبط 20 قضية اتجار فى الأقراص المخدرة” بإجمالي 3690 قرص”، و10 قضية تعاطى أقراص مخدره ” بإجمالي 32 قرص”، أما في مجال ضبط قضايا إحراز الأسلحه البيضاء تم ضبط 101 قضية إحراز سلاح أبيض بعدد 101 متهم بعدد 101 قطعة، أما في مجال مكافحة جرائم الأداب العامه 24 قضية محال عامه بدون ترخيص وقضية إحتساء خمور بالطريق العام .