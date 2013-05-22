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وزير خارجية جنوب السودان: مشكلة خفض إنتاج النفط ترجع إلى مشكلة فنية

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وزير خارجية جنوب السودان: مشكلة خفض إنتاج النفط ترجع إلى مشكلة فنية وزير خارجية جنوب السودان: مشكلة خفض إنتاج النفط ترجع إلى مشكلة فنية

كتب : رويترز منذ 41 دقيقة

قال جنوب السودان، اليوم، إن خفضا في إنتاج النفط يرجع إلى مشاكل فنية، وأن محطة الضخ التي أغلقت سيعاد فتحها اليوم.

كانت الدولة التي ليس لها منفذ بحري قد قالت أمس، إنها خفضت إنتاج النفط إلى النصف تقريبا بسبب مشكلة في التصدير إلى السودان، ويصدر الجنوب نفطه عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء بورسودان على البحر الأحمر.

وصرح وزير خارجية جنوب السودان، نهيال دينق نهيال، اليوم، أن المشكلة ترجع إلى إغلاق محطة ضخ تعرف بالمحطة رقم اثنين وتنقل النفط من محطة معالجة سودانية إلى مرفأ التصدير.

وأضاف نهيال، على هامش اجتماع للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، "تلقينا للتو معلومات بأنه تجري معالجة تلك المشاكل الفنية ويبدو أن محطة الضخ رقم اثنين ستعود للعمل اليوم"، موضحا أن جنوب السودان سيعاود ضخ 200 ألف برميل يوميا فور استئناف العمليات بشكل طبيعي.

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