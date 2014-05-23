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صحيفة – أرسنال قد يستعيد فابريجاس

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صحيفة – أرسنال قد يستعيد فابريجاس صحيفة – أرسنال قد يستعيد فابريجاس

أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن أرسنال الإنجليزي يفكر في استعادة قائده الأسبق سيسك فابريجاس لاعب وسط برشلونة الحالي لصفوف الفريق الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة في تقرير لها أن مستقبل اللاعب في برشلونة بات غير واضحا بعد وصول المدرب الجديد للفريق لويس إنريكي والذي تولى القيادة الفنية خلفا لتاتا مارتينو.

ويرتبط فابريجاس بعلاقة وطيدة مع الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال بالإضافة لامتلاك المدفعجية أفضلية استعادة الإسباني صاحب الـ27 عاما وفقا لبنود عقد بيعه لبرشلونة.

وكان فابريجاس قد انتقل إلى أرسنال عام 2003 مجانا بعد رحيله عن برشلونة قبل أن يعود لصفوف الفريق الكاتالوني مرة أخرى في 2011.

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