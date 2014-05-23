توني كروس: الانتقال ليونايتد؟ أنا مستمر مع بايرن

أكد الألماني توني كروس لاعب وسط بايرن ميونيخ أنه يستبعد الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد الموسم المقبل على الرغم من اهتمامات النادي الإنجليزي بضمه للفريق.

وقال كروس لصحيفة بيلد الألمانية "أتوقع أن أظل الموسم المقبل مع بايرن ميونيخ.. كان هناك الكثير من التكهنات ولكن مانشستر يونايتد لم يكن يوما ما مشكلة بالنسبة لي".

وأضاف "في الوقت الحالي كل ما أفكر فيه وأركز عليه هو كأس العالم 2014".

وكانت تقارير ألمانية وإنجليزية أكدت أن توني كروس في طريقه للانضمام إلى مانشستر يونايتد مقابل 20 مليون إسترليني يدفعها الشياطين الحمر للبافاري.

واختير توني كروس في قائمة المنتخب الألماني التي تشارك في المونديال البرازيلي المقبل والذي ينطلق في يونيو.