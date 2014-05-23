القنصلية العامة بالرياض تدعو أبناء الجالية المصرية للالتزام بمدد تأشيرات الزيارة

دعت القنصلية العامة بالرياض أبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية الى ضرورة الالتزام الكامل بمدد تأشيرات الزيارة لعائلاتهم وأقاربهم ، تجنبا للعقوبات المقررة من قبل السلطات السعودية على المخالفين فى هذا الصدد.

وأوضح القنصل العام بالرياض السفير حسام عيسى – فى تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم – أنه مع انتهاء الدراسة ودخول العطلة الصيفية وبدء توافد بعض الاسر المصرية على المملكة لقضاء فترة الإجازة مع ذويهم ، فان القنصلية تؤكد على أبناء الجالية بضرورة الالتزام التام بمدد التأشيرات الممنوحة لهم من قبل السلطات السعودية ، مشيرا الى أنه يتم فرض غرامات مالية كبيرة فى حال تجاوز مدة التأشيرة إضافة الى الابعاد عن البلاد.

وأكد أن القنصلية تأمل فى تجنب هذه المخالفة وضرورة الالتزام التام بالتعليمات والقوانين المقررة بالمملكة حرصا على أبناء الجالية من الزج بانفسهم فيما يخالف القانون والقواعد المعمول بها.

ومن ناحية أخرى ، نوه القنصل العام بأن القنصلية كانت قد أصدرت بيانا أشارت فيه إلى أنه تم مؤخرا بالمملكة تغليظ عقوبة “تعنيف الزوجة أو الزوج” أى الاعتداء جسديا عليها أو عليه ، وقد قدر القانون عقوبة هذا الفعل بغرامة تربو على “خمسين ألف ريال” بالإضافة إلى الإبعاد عن المملكة بالنسبة للأجنبى المقيم.

وأشار السفير حسام عيسى إلى أنه القنصلية تعاملت مؤخرا مع حالات عديدة فى هذا الاطار ، وصلت إلى تهديد مصير أسر مصرية بكامل أفرادها بالترحيل والعقوبة المادية ، وأمكن تجنبها ، مجددا التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم تجاه قوانين البلد المضيف.

يذكر أن القنصلية المصرية العامة بالرياض تقوم تباعا بنشر مثل هذه التوجيهات والارشادات على مواقع التواصل الاجتماعى فى اطار التواصل والتوعية لابناء الجالية المصرية المقيمين على أرض المملكة العربية السعودية وخاصة فى حال صدور قوانين جديدة تتعلق بشئون أفراد الجالية المصرية المتواجدين على أرض المملكة .

أ ش أ