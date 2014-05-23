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التحفظ على جثة صاحب فندق عثر عليه مقتولاً ببنها

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التحفظ على جثة صاحب فندق عثر عليه مقتولاً ببنها التحفظ على جثة صاحب فندق عثر عليه مقتولاً ببنها

صورة أرشيفية

تحفظت أجهزة الأمن بالقليوبية على جثة صاحب فندق اللوتس أمام محطة سكك حديد بنها بعد أن عثر عليه مقتولا داخله.

تلقى اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة، وبالفحص تبين للعقيد مجدى راشد مامور قسم اول بنها أن الفندق يقع على طابقين      ( أول وثان علوى ) خالى من النزلاء والعاملين به ووجدت جثة المجنى عليه فاروق عباس محمد الجندى 76 سنه صاحب الفندق ملقاه بأرضية إحدى الغرف بالطابق الاول بالفندق مصاباً بجرح ذبحى بالرقبة من الأمام وجرح قطعى بالجبهة من الناحية اليسرى وعثر على مبلغ مالى وقدره 150 جنيه بجيب بنطال المجنى عليه.. ويتحلى بساعة يد.

تم التحفظ على الجثة بمستشفى بنها العام و أخطرت الادله الجنائيه .. وتم فحص مسرح الجريمه فنياً و كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه وضبط الجانى والاداه المستخدمه و تحرر عن ذلك المحضر رقم 7210 جنايات قسم أول بنها لسنة 2014 م .. وأخطرت النيابه العامة وتولت التحقيق.

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