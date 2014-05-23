مأمور قسم الحوامدية: خطة مكثفة لتأمين مؤتمر دعم السيسى اليوم

قال العميد ياسر عبد الحكيم، مأمور قسم الحوامدية، إنه تم وضع خطة لتأمين مؤتمر دعم المرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسى، المقرر عقده فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، بحضور الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق للشئون السياسية بحكومة عصام شرف، وعدد من الأساتذة والمتخصصين من بعض الجامعات بمنطقة عرب الكيماويات دائرة القسم.

وأضاف مأمور القسم لــ"اليوم السابع": أن مؤتمر دعم المشير السيسى سيتم تأمينه بشكل جيد بتشكيل أمنى ومجموعات قتالية مسلحة، و6 سيارات أمن مركزى تحسبا لحدوث أى أعمال شغب من شأنها تكدير الأمن بالمنطقة، مضيفا أن جميع دوائر القسم تشهد حالة من الهدوء فى ظل متابعة أولية للقسم للحالة الأمنية بجميع الدوائر.