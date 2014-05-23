مصدر بـ"الكهرباء": التكفيريون والإخوان بالعريش يرفضون سداد الفواتير

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات التكفيرية بمحافظة العريش هم من يمتنعون عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء منذ ما يقرب من عام، وتم إنذارهم أكثر من مرة ولم يستجيبوا.

وأَضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حى السليمة بمحافظة العريش يوجد به شارع بأكمله 90% من سكانه من من الإخوان والجماعات التكفيرية، علاوة على أحياء عديدة ينتشرون بها، ويمنعون المحصلين من مجرد الدخول للشارع لتحصيل الفواتير سواء من خلال الاعتداء عليهم بالضرب أو منعهم من الدخول بالسب.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء خلال الفترة القادمة لن تتهاون مع الممتنعين عن سداد فواتير الاستهلاك وستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم من خلال قطع التيار وتحرير محاضر ضد من يعتدى على أى محصل حتى لو بالسب.

يذكر أن أحد محصلى شركة كهرباء العريش تعرض أمس للضرب المبرح من جانب عدد من أهالى شارع فوزى المنسى بحى السليمة الذين امتنعوا عن سداد فواتير الاستهلاك أثناء قيام لجنة تمشيطية لتحصيل الفواتير المتأخرة، وتم احتجاز المحصل بمستشفى العريش لتلقى العلاج.

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