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16ألف سائح من روسيا وبولندا وأوكرانيا يصلون مطار الغردقة

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16ألف سائح من روسيا وبولندا وأوكرانيا يصلون مطار الغردقة 16ألف سائح من روسيا وبولندا وأوكرانيا يصلون مطار الغردقة

استقبل مطار الغردقة الدولى، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم ١٦ ألفًا سائح على متن 130 رحلة طيران دولية وداخلية وصلت المطار اليوم، قادمة من عدد من الدول الأوربية المختلفة.

وقال مصدر بالمطار "إن الرحلات التى وصلت اليوم وعددها 63 رحلة سفر و67 رحلة وصول ما بين طيران عارض "شارتر"، ومنتظم معظمها قادم من روسيا وإنجلترا وبولنديون وأوكرانيا، وبالرغم من كثافة الحركة الجوية إلا أنه لم تتعرض أى طائرة للتأخير فى مواعيد الإقلاع والهبوط.

وأشار المصدر إلى استمرار الارتفاع فى عدد الرحلات القادمة، خلال الأيام القادمة من خلال برامج ثابتة والذى بدأ منذ أكثر من شهر، مضيفًا أن الرحلات الداخلية مستمرة فى الازدياد عن معدلاتها الطبيعية، والتى وصلت خلال اليوم إلى 14 رحلة.

هذا وقد وصل ما يقرب من ١٤ ألف على الرحلات الداخلية والخارجية القادمة لمطار الغردقة على طائرات شركات الطيران منها سكاى ترافيل وترانسوفيت وكولافيا ولوت واير برلين ونورد ويند وفلاى نيكى وتوى جيت وبلير وكوندور .

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