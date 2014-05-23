آثار الحكيم لم اسع للصلح مع هيفاء لأنه لا يوجد خصومة

تواجد الثنائي هيفاء وهبي وآثار الحكيم في عزاء حسين الإمام جعل كل الحضور يراقبهما من بعيد في محاولة لمتابعة ما يحدث لأنّه الحدث الأبرز داخل السرادق، بسبب هجوم آثار على هيفاء وانتقادها بشكل صريح بسبب فيلمها " حلاوة روح " الذي تم منعه من العرض وهو ما ترتب عليه صدمة لهيفاء خاصة أنّ المنتج محمد السبكي فشل في إقناع الرقابة بإعادته إلى دور العرض من جديد .

البعض كانت لديه قناعة بأن الخلاف سيزول بلقاء الثنائي في العزاء لكن هيفاء أصرّت على عدم الذهاب لمصافحة أثار، وصممت على قرارها فيما فشل الحضور في تقريب وجهات النظر ليخرج الثنائي بدون صلح .

وتوجّهت مجلة سيدتي لمعرفة حقيقة ما حدث في العزاء واتصلنا بالفنانة أثار الحكيم التي أكدت قائلة " ليس بيني وبين هيفاء خصومة ولم أتقابل معها وجها لوجه لكنني سمعت أنها موجودة في العزاء أثناء خروجي.

وأضافت الحكيم"أنأ قلت رأي في الفيلم بأمانة شديدة وأيضاً قلت نفس الراي بالنسبة لمسلسل " قلوب"، أنا ضد استخدام الجسم العاري باسم حرية الإبداع ورفضت تصوير مشهد في مسلسل " فريسكا " لأن الزميلة التي كانت تشاركني فيه كانت ستظهر بشكل لم يعجبني"، وأوضحت: "هذه أخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا وديننا يرفض ذلك".

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