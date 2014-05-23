فوضى عارمة اجتاحت مؤتمر"لو"وعابد فهد يؤكد:لا مشكلة لديّ مع النساء

حضور إعلامي لافت ميّز المؤتمر الصحافي الذي دعت إليه أسرة مسلسل "لو"، ممثلة بمنتجها ومخرجها والكاتب والفنانين المشاركين فيه، كما بأسرة محطة "أم تي في" التي ستعرض العمل على شاشتها في رمضان المقبل، إلى جانب محطّات عربيّة أخرى، في مقدّمتها "أم بي سي"، التي تحوّلت إلى قبلة للأعمال الدرامية في الوطن العربي.

ولكن ما نغّص على الحضور، فنانين وإعلاميين، اجتمعوا لحضور المؤتمر ودعم العمل إعلاميّاً، هو الفوضى العارمة وسوء التنظيم والخلل التقني الذي رافق الصوت كما الصورة، والذي انعكس انزعاجاً على وجوه الجميع، فكان التأفف يُسمع من كلّ حدب وصوب، لأنّ الغرفة التي عُقد فيها المؤتمر كانت صغيرة جداً ومصمّمة بشكل يحول دون السماح للصحافيين بمتابعة مجريات المؤتمر عن كثب. وممّا زاد الطين بلّة هو أنّ المصوّرين كانوا يتنقّلون "على راحتهم"، وسط القاعة، حيث شوّشوا بقاماتهم وكاميراتهم على أجواء المؤتمر، خصوصاً عند عرض "التريلر" الخاصّ بالمسلسل، تماماً كما شوّشت رداءة الصوت على "تيتر" المسلسل الذي قدّمته إليسا بصوتها، وهو من كلام ولحن الفنان مروان خوري.

افتُتح المؤتمر بكلمة ترحيب من مقدّم الحفل، الإعلامي محمد قَيْس. ثمّ تحدّث المنتج صادق صبّاح عن الظروف التي رافقت العمل لتحوّله من مسلسل إلى مسلسل عربي بامتياز، كما أفشى سرّ الاتفاق مع فريق العمل على تصوير مسلسل جديد في مطلع عام 2015 بعنوان "سوليتير"، في فندق "Smallville"، وهو المكان الذي عقد فيه المؤتمر الصحافي.

ثم انتقل الكلام إلى المخرج سامر البرقاوي، الذي شدّد على أنّ استمتاعه بالتجربة الفنية في لبنان، من خلال إخراج مسلسل "لعبة الموت"، قد شجّعه على تكرار التجربة مع مسلسل "لو"، مشيراً إلى أنّه تمّت معالجة موضوع الخيانة في هذا العمل بشكل مختلف، داعياً إلى الحكم على العمل بشكل منصف بعد قراءته بطريقة متأنّية.

ثمّ تمّ إطلاق "البرومو" الرسمي للعمل، قبل أن ينتقل الميكروفون إلى أيدي أبطال المسلسل عابد فهد ونادين نسيب نجيم ويوسف الخال، حيث أجابوا عن أسئلة الصحافيين، في الوقت الذي تمّ إقصاء باقي النجوم المشاركين في العمل، من الذين حضروا المؤتمر، أمثال ديمة بيّاعة وعبد المنعم عمايري ووداد جبور.

عابد فهد الذي يقدّم في المسلسل دور "غيث" زوج ليلى، التي تجسّد شخصيتها نادين نسيب نجيم، والتي تخون زوجها مع جاد "يوسف الخال"، أكّد أنه لا يُعاني من أيّ مشكلة مع النساء، بعد أن توجّه إليه البعض بسؤال عن تقديمه في "مسلسليّ "لعبة الموت" و"سنعود بعد قليل" دور رجل يُعاني من مشكلة في شخصيّته"، فيما سيقدّم "الدور نفسه في مسلسل "لو"".

بعدها، كان السؤال إلى الكاتبة نادين جابر، والإجابة للمخرج سامر البرقاوي، بسبب وجودها خارج القاعة، وتناول موضوع الخيانة الذي تمّت معالجته في العامين الأخيرين في أكثر من عمل، من بينها "صرخة روح و"رقص الأفاعي"، فاعتبر أنّ ظرف الخيانة المطروحة في مسلسل "لو" مختلف عمّا قدّم في الأعمال الأخرى، كما أنّ تعاطي الممثلين مختلف، وكذلك طريقة المعالجة.

أما عابد فهد فاعتبر أنّ موضوع الخيانة يختلف من رجل إلى آخر، ومن امرأة إلى أخرى، معتبراً أنّ هناك خيانة تتمّ عن سابق قرار، وخيانة تكون ردة فعل، مشيراً إلى وجود أسباب يمكن أن تدفع الرجل أو المرأة إلى الإقدام على الخيانة.

نادين نسيب نجيم الحامل بطفلها الثاني تحدّثت عن عودتها إلى الدراما، بعد فترة انقطاع فرضتها عليها ظروف الحمل والأمومة، فأكّدت أنها كانت تنتظر الفرصة المناسبة التي تأمنت من خلال المنتج صادق الصبّاح والمخرج سامر برقاوي الذي تخوض معه تجربتها الثانية في مسلسل "لو"، وقالت: "قرأت النصّ وأحببته وزيّنه وجود يوسف الخال وعابد فهد فيه".

يوسف الخال شدّد على المسؤولية التي يتحمّلها كممثل، بعد النجاح الكبير الذي حقّقه مسلسل "وأشرقت الشمس". ولأنّ الصحافية نسيت اسم المسلسل "وأشرقت الشمس"، عندما وجّهت إليه السؤال، أجابها: "واضح قديش ناجح المسلسل عندك"، ثمّ أشار إلى أنّ كلّ خطوة يقوم بها تكون أصعب من تلك التي سبقتها، على مستوى التحدّي والمسؤولية.

ويبقى السؤال المطروح: هل سيتمكّن مسلسل "لو" الذي بدا أنه كامل المواصفات، إنتاجاً وإخراجاً وتمثيلاً، من منافسة مسلسل "كلام من ورق" الذي تلعب بطولته هيفاء وهبي، وهما اللذان سيعرضان في التوقيت نفسه؟ وهل ستتمكن محطة "أم تي في" من "سرقة" مشاهدي محطة "أل. بي سي" التي تُعرف بأنّها الأولى في لبنان على مستوى المتابعة للأعمال الدرامية؟

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