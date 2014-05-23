سقوط قذيفة هاون في موقع تصوير المسلسل السوري "حقائب"

علمت "سيدتي نت" من مصادر خاصّة أنّ قذيفة هاون سقطت يوم الخميس بمحاذاة موقع تصوير المسلسل السّوري "حقائب" للمخرج اللّيث حجّو.

وأضافت المصادر "خلال تصويرنا لأحد المشاهد ضمن دمشق سقطت فذيفة هاون بشكل قريب جداً من مكان التّصوير، ما أدّى لاحتراق الشادر الخاص بحجب اشعة الشمس، ولكن لم يُصب أي أحد من فريق لعمل بأذى، وسرعان ما تلافينا الموضوع لنستمرّ بعدها بالتّصوير مباشرة في مدينة اعتادت أجواء الحرب".

يشار إلى أنّ المسلسل عن نص للكاتب د. ممدوح حمّادة، وهو عبارة عن حلقات منفصلة متّصلة تروي قصّة عائلة عاديّة تقطن في سوريا اليوم، وبسبب أهوال الحرب يقترح أحد افراد الأسرة، الهجرة كحل نهائيّ، لتبدأ مرحلة صراع في العائلة من أجل إقناعهم بالسّفر.

العمل من بطولة أمل عرفة، بسّام كوسا، ضحى الدّبس، أحمد الأحمد، محمد خير جراح، ندين تحسين بك..

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