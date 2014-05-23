أنجلينا جولي تترشح لمنصب سياسي

يبدو أنّ النجمة الأمريكية Angelina Jolie المعروفة بأعمالها الإنسانية في العالم لا تخشى الدخول معترك السياسة أيضاً.

فقد أعلنتAngelina أنها مستعدّة للترشح إلى منصب سياسي، إذا تمّ أخذها جدياً لذلك، لكنها تخشى من أن لا تؤخذ على محمل الجدّ.

وفي مقابلة أجرتها معها قناة "أي بي سي"، قالت النجمة: "إذا اقتنعت أنني سأكون فعّالة، نعم سأترشح. ولكنني لست متأكدة من أنّهم سيأخذونني على محمّل الجدّ أو أنّني سأكون فعّالة".

وفي سياق منفصل، تُشارك Angelina، مبعوثة للأمم المتحدة بشأن اللاجئين، في رئاسة القمّة العالمية للقضاء على العنف الجنسيّ في النزاعات، المقررة خلال الفترة الممتدة من 10 إلى الـ 13 حزيران/ يونيو المقبل في لندن، إلى جانب وزير الخارجية البريطاني William Hague.

من الجدير ذكره أنّ هذه القمة هي الأكبر من نوعها، من حيث تداول قضيّة العنف الجنسي خلال النزاعات، حيث سيتمّ خلالها اتخاذ إجراءات عمليّة، يكون لها أثر إيجابيّ على أرض الواقع.

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