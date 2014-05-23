تقرير: نيجيريا بها أكبر عدد من المشردين داخليا في أفريقيا

أفاد تقرير نشر بالعاصمة النيجيرية أبوجا اليوم الجمعة أن نيجيريا سجلت رقما قياسيا فيما يتعلق بعدد المشردين الذين هربوا من مناطق النزاعات والكوارث الي أماكن اكثر أمنا داخل البلاد.

وأشار التقرير الذي أصدره مركز “مراقبة المشردين داخليا الدولي” و “مجلس اللاجئين النروجيين” بعنوان “دراسة دولية لعام 2014 حول المشردين من مناطق النزاع في العالم” ونشرته صحيفة “بريميوم تايمز” النيجيرية – أن نيجيريا بها الآن نحو 10% من عدد المشردين في القارة بأكملها والمقدر بأكثر من 3 ملايين وربع المليون.

وأوضح أن النزوح لا يرتبط بأعمال العنف فقط بل يرتبط أيضًا بعوامل أخري مثل الفيضانات والعواصف والإنتهاكات بأنواعها المختلفة.

أ ش أ