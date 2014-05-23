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مقتل وإصابة 8 أشخاص في سقوط قذائف هاون على الفلوجة .. وفرض حظر تجوال في الرمادي

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مقتل وإصابة 8 أشخاص في سقوط قذائف هاون على الفلوجة .. وفرض حظر تجوال في الرمادي مقتل وإصابة 8 أشخاص في سقوط قذائف هاون على الفلوجة .. وفرض حظر تجوال في الرمادي

سقط 8 أشخاص بين قتيل وجريح جراء سقوط عدد من قذائف الهاون على مدينة الفلوجة ، فيما تم فرض حظر التجوال في عموم مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار ، نحو 110 كم غربي العاصمة بغداد .

وقال مصدر طبي في مستشفى الفلوجة العام ، أن المستسفى استقبل اليوم، جثة واحدة وسبعة جرحى إثر قصف بقذائف الهاون على منازلهم في مناطق السجر ، الحي العسكري ، الجغيفي، حي الشهداء وجبيل بالفلوجة .

وأضاف المصدر، أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب الشرعي ، فيما يتلقى الجرحى العلاج في المستشفى .

وعلى صعيد متصل ، بحسب مصدر في قيادة عمليات الأنبار، تم اليوم الجمعة فرض حظرالتجوال في عموم مدينة الرمادي وحتى إشعار أخر، عازيًا سبب ذلك إلى ورود معلومات تفيد بنية مسلحين شن عمليات إرهابية في المدينة.

وقال المصدر، إن قيادة عمليات الأنبار فرضت اليوم حظرًا على تجوال المركبات والدراجات النارية والهوائية والأشخاص في عموم مناطق مدينة الرمادي وحتى إشعار آخر.

وأضاف المصدر، أن هذا الإجراء جاء بعد ورود معلومات استخباراتية عن نية المجموعات الإرهابية استهداف الأجهزة الأمنية والمواطنين في المدينة.

وتشهد محافظة الأنبار منذ عدة أشهر عملية عسكرية واسعة النطاق تشارك فيها مختلف قطاعات القوات الأمنية وبمساندة مسلحي العشائر لملاحقة عناصر التنظيمات المسلحة .

أ ش أ

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