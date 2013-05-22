قس یوناني: الإسلاموفوبیا نتاج الجهل واللاإدراك

كتب : أيرنا الأربعاء 22-05-2013 19:25

اعتبر قس الكنیسة الأرثوذكسیة الیونانیة الأب "انثیس تئوتیموس" أن الإسلاموفوبیا ما هو إلا نتاج جهل أصحاب السلطة في العالم الغربي، وعدم قدرتهم علی إدراك الحقائق، وقال "إن الأزمات الغربیة حصیلة جشع هذه الشریحة التي تنتهك العدالة الاجتماعیة".

وأضاف في تصریح له الیوم، أن الذین یوجهون الإهانة والإساءة للأدیان السماویة وعقائد الآخرین یعیشون في جهل مطلق، وأن مثل هذه الحركات المتسمة بالجهل مدانة بشدة في جمیع الظروف وتحت أي عنوان، وتابع "لقد اشتدت ظاهرة رهاب الإسلام والأدیان في الغرب؛ حیث باتت تظهر علی شكل إساءة لزعماء الأدیان السماویة ومعتقدات أتباعهم بأسالیب مختلفة، وهذا نتیجة لجهل هؤلاء‌ من حیث أنهم لیسوا عدیمي المعرفة بالدین والمعتقدات فحسب، بل لیست لدیهم حتی أدنی معرفة بتعالیم دینهم ویعیشون في جهل مطبق".

وتابع "یجب على زعماء الدیانات السماویة أن یتحلوا بالیقظة ویعملوا علی تنویر الرأي العام، ویتعاضدوا من أجل وضع حد للإساءة لمعتقدات الآخرین".