أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

قس یوناني: الإسلاموفوبیا نتاج الجهل واللاإدراك

Google+ Print
قس یوناني: الإسلاموفوبیا نتاج الجهل واللاإدراك قس یوناني: الإسلاموفوبیا نتاج الجهل واللاإدراك

كتب : أيرنا الأربعاء 22-05-2013 19:25

اعتبر قس الكنیسة الأرثوذكسیة الیونانیة الأب "انثیس تئوتیموس" أن الإسلاموفوبیا ما هو إلا نتاج جهل أصحاب السلطة في العالم الغربي، وعدم قدرتهم علی إدراك الحقائق، وقال "إن الأزمات الغربیة حصیلة جشع هذه الشریحة التي تنتهك العدالة الاجتماعیة".

وأضاف في تصریح له الیوم، أن الذین یوجهون الإهانة والإساءة للأدیان السماویة وعقائد الآخرین یعیشون في جهل مطلق، وأن مثل هذه الحركات المتسمة بالجهل مدانة بشدة في جمیع الظروف وتحت أي عنوان، وتابع "لقد اشتدت ظاهرة رهاب الإسلام والأدیان في الغرب؛ حیث باتت تظهر علی شكل إساءة لزعماء الأدیان السماویة ومعتقدات أتباعهم بأسالیب مختلفة، وهذا نتیجة لجهل هؤلاء‌ من حیث أنهم لیسوا عدیمي المعرفة بالدین والمعتقدات فحسب، بل لیست لدیهم حتی أدنی معرفة بتعالیم دینهم ویعیشون في جهل مطبق".

وتابع "یجب على زعماء الدیانات السماویة أن یتحلوا بالیقظة ویعملوا علی تنویر الرأي العام، ویتعاضدوا من أجل وضع حد للإساءة لمعتقدات الآخرین".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم