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النيل بالسويس يختتم ورشة نقاشية حول البحوث العلمية والتكنولوجية

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النيل بالسويس يختتم ورشة نقاشية حول البحوث العلمية والتكنولوجية النيل بالسويس يختتم ورشة نقاشية حول البحوث العلمية والتكنولوجية

ديوان محافظة السويس

اختتمت مساء أمس الخميس، الحلقة النقاشية التى نظمها مركز النيل السويس، حول البحوث العلمية والتكنولوجية وتطوير المشروعات الصغيرة، والتى استمرت 3 أيام بهدف تنمية الوعى بأهمية البحوث العلمية لتطوير فكر المشروعات الصغيرة، تحت أشراف ماجدة أحمد وليلي أبو بكر مسئولو مركز الأعلام بالمحافظة.

واستضافت الحلقات النقاشية المهندس عادل حسيب محسن مدير إدارة بشركة السويس لتصنيع البترول، وتحدث عن مشروعات بيئية صديقه للبيئة منها مشروعات التغذية ومشروعات زراعة الأسطع وفطر عيش الغراب وان تكون المشروعات الصغيرة أكثر خدمية فى المجتمع ولابد ان تعتمد فى الاساس على خدمه البيئة .

وفى نهاية التدريب، أصدر المشاركون بالحلقات النقاشية عدد من التوصيات منها المطالبة بايجاد جهة حاضنة للمشروعات الصغيرة تتبنى المشروعات القائمة وتفتح مجالات لمشروعات جديدة لتوفير فرص عمل للشباب، مما يصب فى مجال التنمية وتكون الدولة شريك أساسى فيه وإيجاد حلول صديقة للبيئة وفتح مجالات استئمار جديدة ويقوم بانتاج مواد جديدة وتعظيم الخامات المحلية ونشر الثقافة العلمية الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة ويكون له دور فى التدريب والتعليم لخدمة المجتمع.

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