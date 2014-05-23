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الجماعة الإسلامية بالمنيا: متمسكون بمقاطعة الانتحابات حتي وإن وجد العوا وأبو الفتوح

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الجماعة الإسلامية بالمنيا: متمسكون بمقاطعة الانتحابات حتي وإن وجد العوا وأبو الفتوح الجماعة الإسلامية بالمنيا: متمسكون بمقاطعة الانتحابات حتي وإن وجد العوا وأبو الفتوح

جانب من مؤتمر الجماعة الإسلامية بالمنيا

قال الشيخ أسامة حافظ، نائب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إنه لم يكن من هدى سلفنا الصالح تكفير الناس فهى بدعة ظهرت مع الخوارج , أما النبى صلى الله علية و سلم فقد نهى تماماً عن التكفير فى العديد من الأحاديث الصحيحة , فقد يرتكب الإنسان عمل كفرى و لكنه معذور عند الله , و لكن لا يجب علينا تكفير أى أحد لأي سبب من الأسباب , لأنه قد يكون الشخص حينها مجنونا أو لدية أى عذر لا يعلمة إلا الله .

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته الجماعة الإسلامية بالمنيا, مساء امس الخميس , تحت عنوان ” لا للتفجير و لا للتكفير ” .

وأضاف حافظ أنه كما يوجد تطرف للإسلاميين يوجد أيضا تطرف للعلمانيون و الذين يدعون إلى قتل الإسلاميين و يتهمونهم بالتخوين و عدم الوطنية و كلاهم تكفير للأخر , لذلك فإن تلك الظاهرة لابد من علاجها نفسياً و إجتماعيا .

أما الشيخ رجب حسن، مسؤل الجماعة بالمنيا فقال : لقد أطلقنا مبادرة ” لا للتكفير و لا للتفجير و لا لقتل المتظاهرين ” لوجة الله فقط و ليس لوجة أحد من البشر , فالمواطنين حاليا يكفرون بعضهم البعض لأقل الأسباب و لإختلاف وجهات النظر بينهم , و ظهر هذا فى تصريحات أحد المشايخ الكبار و الذى قال عن الإسلاميين ” طوبى لمن قتلهم أو قتلوه ” , و حينما نتحدث عن قتل النفس يجب أن نمنع وقوع ذلك لكل إنسان , فالإعلام مخطىء عندما يتحدث عن قتل الضباط ولا يلتفت إلى قتل المتظاهرين فالدم كلة حرام و معصوم .

وأضاف حسن أن الكثير من التفجيرات التى وقعت كانت مصطنعة من أجل الجذ بالإسلاميين فى مشاكل سياسية كبرى , و أعطى بذلك مثالا عندما قال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لأحد الضباط الاحرار أنه هو من قام بتدبير التفجيرات فى عهد محمد نجيب للتخلص منه هو و جماعة الإخوان – حسب قوله.

و أضاف مسؤل الجماعة قائلا : مازالنا عند موقفنا من أحداث 30 يونيو و التى نعتبرها إنقلابا عسكريا على الشرعية و ما حدث بها هو إهدار لإرادة الشعب و الإستحقاقات الإنتخابية , و سنظل مقاطعين للنظام الحاكم الحالى و للإنتخابات الرئاسية القادمة و أيضا النظام القادم فإذا ترشح عبد المنعم أبو الفتوح أو محمد سليم العوا لكنا أيضا مقاطعين للإنتخابات , مشيراً إلى أن الشعب لن يسكت إذا لم تتحقق أحلامه و لن يكون عبداً لسنوات طوال مثلما حدث فى عهد مبارك.

وأختتم كلامة قائلا : من قام بأعمال التفجير مسؤلون أمام الله و التاريخ و دورنا نحن فهو أن نعلم الأمة و شبابها من المؤيدين و المعارضين بأن الخلافة لا يجب أن تؤدى إلى التفجير و التكفير , و أنه لابد و أن تحدث مصالحة وطنية حقيقية و يجد فيها كل واحد منا مكانه كمسلمين أو مسيحين أو علمانيين , و إلا سيظل الصراع مستمرا بالوطن من أجل الوصول إلى ” الحرية و العيش و العدالة الإجتماعية ” و أن تتم سلطات الأمن عن حملات الإعتقال العشوائية , فنحن مستمرون فى معارضة كل ظالم حتى و لو كان محسوب على الشرعية أو , و لن تتجزأ مبادئنا على الإطلاق لأننا أصحاب قضية و ندعو لها بما يرضى الله .

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