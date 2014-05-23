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جوجل تخطط لوصول الإعلانات إلي أبواب الثلاجات

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جوجل تخطط لوصول الإعلانات إلي أبواب الثلاجات جوجل تخطط لوصول الإعلانات إلي أبواب الثلاجات

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كشف موقع  البحث الالكتروني  ”جوجل” ، عن خطته لوضع إعلانات على كل شيء بدءا من تابلوهات السيارات إلى الساعات.

وجاء في خطاب أرسلته شركة “جوجل” إلى لجنة سوق المال الأمريكية ، أنها قد تضع إعلانات وغيرها من المواد على الثلاجات وتابلوهات السيارات والنظارات والساعات إلخ.

هذا وقد سعت الشركة الأمريكية ،  بواسطة هذا الخطاب ; لتبرير عدم التزامها بالكشف عن إيراداتها من الأجهزة المحمولة بحجة أن تعريف المحمول سيبقى في التطور مع انتشار الأجهزة الذكية.

وورد في نص الخطاب: “نتوقع أن تستخدم خدماتنا وتشاهد إعلاناتنا على عدد متزايد من الأجهزة في المستقبل”.

روسيا اليوم

 

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