بالصور.. مؤتمر جماهيرى حاشد للوفد بالعاشر من رمضان لدعم السيسى

نظمت لجنة الوفد بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مؤتمراً جماهيرياً بالمجاورة 39 بمدينة العاشر من رمضان ، لدعم وتأييد المشير عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية ، لحث المواطنين على المشاركة فى الاقتراع خلال الانتخابات يومى 27 ، 28 مايو الجارى .

جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم الأعصر عضو الهيئه العليا لحزب الوفد ، اللواء إبراهيم فلاح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى للوفد ، ومحمد ذكى عبد العزيز رئيس لجنة شباب الوفد والمنسق الإعلامى لحملة المشير السيسى بالشرقية ، واللواء معتز خشنيه رئيس لجنة الوفد بمركز بلبيس ، و محمد عطية نائب رئيس لجنة الوفد ببلبيس ، وعبد السلام حبوس القيادى الوفدى ، ورجل الأعمال أيمن السويدى ، والدكتورة سناء أبو سمرة رئيس مجلس إدارة مؤسسه الرشاد الخيرية ، وعدد كبير من القيادات الشعبية ومواطنى مدينة العاشر من رمضان .

بدأ المؤتمر بكلمة محمد كامل عرفه سكرتير عام لجنة الوفد بالعاشر والذى رحب بالحاضرين وطالبهم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن .

وتحدث اللواء إبراهيم فلاح قائلاً ” الحق فوق القوة ، والأمة فوق الحكومة ” ، نعم للوقوف خلف الوطن ومستقبله وقبل أن ابدأ كلمتى ادعوكم بالتفاخر والأعتزاز بالمصريين بالخارج ، فيجب أن نقف لهم احتراماً وتقديراً وإجلالاً فهم أبهروا العالم بأصرارهم على المشاركة فى انتخابات الرئاسة وبالأخص المصريين بدولة الكويت والذى وصل طابور التصويت بها إلى ما يقرب من كيلو ونصف متر تقريباً فى جو ترتفع فيه درجه الحرارة بصورة كبيرة .

ودعا فلاح المشاركين بالمؤتمر للخروج والتواجد بكثافة للتصويت يومى 27 ، 28 الجارى لنؤكد للعالم أجمع أن هذا حقاً وليس باطلاً وانها إرادة المصريين ، وان المشير السيسى له ظهير شعبى قوى ، واننا نحتاج هذه الشخصية القوية خلال الفترة القادمة لإعادة بناء الوطن .

وفى كلمته وجه محمد ذكى عبد العزيز رئيس لجنة شباب الوفد بالشرقية الشكر للجنة الوفد بمدينة العاشر من رمضان على تنظيم هذا المؤتمر الجماهيرى ، كما وجه الشكر للمشاركين فى المؤتمر وانه يأتى من حرصهم على مصلحة الوطن ومستقبله ، وهنئ الحاضرين بفوز المشير السيسى الساحق خلال تصويت المصريين بالخارج ، مؤكداً ان حزب الوفد قرر تأييد المشير عبد الفتاح السيسى لأنه انحاذ للشعب المصرى فى محنته ورفض حكم الجماعة الإرهابية ومخططاتها المتطرفه ، ولكن حزب الوفد لم يعطيه ” شيكاً على بياض ” وانما هذا التأييد مرتبط بتحقيق أمال وتطلعات الشعب المصرى فى مطالبه خلال ثورته وهى ” عيش – حريه – عدالة إجتماعية – كرامة إنسانية ” .

وقال محمد عطيه نائب رئيس لجنة الوفد ببلبيس اليوم جئنا لتأييد المشير عبد الفتاح السيسى من أجل الدفاع عن هذا الوطن الذى تربينا على أرضه ، وعشنا ولازلنا تعيش من أجله .

> وأضاف انه ليس هناك شرعيه بعد شرعية ثورة 30 يونيو فهى الثورة الشرعية الصحيحة ولابد أن نتفق جميعاً على مصلحة هذا الوطن التى تقتضى تأييد المشير عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية ، وان نقول لا لمن لا يحب هذا الوطن ويحاول إسقاطه ، وقد جاءت نتائج المصريين بالخارج معبرة عن ذلك رافضين الوصاية عليهم من أحد ، مؤكدين تأييدهم الجارف للمشير عبد الفتاح السيسى الذى يمثل المستقبل الآمن لهذا الوطن .

> وفى الختام قال أيمن السويدى رجل الأعمال وعضو اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية ، أن جميع العاملين بشركات السويدى تؤيد المشير السيسى لأنه ترشح بناءاً على رغبتنا واستجاب لنداءات ملايين المواطنين من الشعب المصرى ، مؤكداً انه لا يمكن للسيسى ان يتجاهل رغبة وإرادة المصريين ، متوقعاً أن يكتسح المشير الانتخابات الرئاسية بأغلبية ساحقة مثلما حدث فى انتخابات المصريين بالخارج وسيفوز برئاسة الجمهورية بفضل تأييد الشعب المصرى المخلص ، داعياً الجميع للخروج والمشاركة بنعم للمشير من أجل مصر .