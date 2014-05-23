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“المصريين الأحرار” و “المؤتمر” يحشدان لدعم السيسي يومي الانتخابات بالإسماعيلية

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“المصريين الأحرار” و “المؤتمر” يحشدان لدعم السيسي يومي الانتخابات بالإسماعيلية “المصريين الأحرار” و “المؤتمر” يحشدان لدعم السيسي يومي الانتخابات بالإسماعيلية

جانب من المؤتمر

أعلن حزب المصر يين الأحرار وحزب المؤتمر عن تشكيل غرفة عمليات لبدء الحشد الجماهيرى للانتخابات الرئاسية ودعم المشير

وقال المهندس جورج وهبة، أمين الحزب في اجتماع مع إبراهيم عاشور أمين المؤتمر بحضور قيادات الحزبين وعدد من رموز وقيادات القوى الثورية والسياسية واحمد علاء وسليمان الحوت ومحمد الرائد من قيادات الحملة الرسمية بمقر الحزب أن الحزب قرر تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الأحزاب المؤيدة للمشير وبينها المؤتمر والوفد وتنسيق الجهود وحشد المواطنيين إلي لجان الانتخابات.

وقال إبراهيم عاشور إن علي المصريين أن يظهروا للعالم مشهد للتاريخ من خلال إقبال غير مسبوق علي الانتخابات الرئاسية القادمة.

ووصف عبد القادر هاشم، القيادي بالمؤتمر، السيسي بأنه رجل المرحلة وإختياره إرادة شعبية يبحث عن الاستقرار والأمن والعدالة الإجتماعية.

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