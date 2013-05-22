إرجاء جديد في قضية تشهير في ملف محمد الدرة إلى 26 يونيو

كتب : أ ف ب الأربعاء 22-05-2013 19:26

أرجأت محكمة الاستئناف في باريس مجددا، مداولاتها إلى 26 يونيو، في قضية تشهير بشأن تحقيق في مقتل الصبي الفلسطيني محمد الدرة، في عام 2000 في قطاع غزة، بين مُعد التحقيق تشارلز أندرلين، وفيليب كارسنتي مدير موقع لتحليل وسائل الإعلام، الذي يتهم الصحفي بالتلاعب بمضمون الشريط.

ويأتي هذا الإرجاء الجديد بعد ثلاثة أيام من نشر تقرير حكومي إسرائيلي يبرئ الجيش من مقتل محمد الدرة، 12 سنة، في 30 سبتمبر 2000.

وحكم على كارسنتي في البداية في 2006 بدفع غرامة قيمتها ألف يورو وتعويضات بقيمة يورو، لصحفي القناة التلفزيونية فرانس 2، أندرلين، ثم تمت تبرئة كارسنتي في الاستئناف في 2008، لكن محكمة التمييز ألغت هذا الحكم في 2012.

وكان مدير ميديا رايتينجز، التي تقدم نفسها على أنها وكالة تصنيف لوسائل الإعلام، أكد في 2004 على موقعها بأن التحقيق "مزور"، وأن "المشاهد تم التلاعب بها".

وأظهرت مشاهد التحقيق مقتل محمد الدرة ومحاولة والده جمال حمايته، وسط تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين فلسطينيين، في بداية الانتفاضة الثانية 2000-2005، على أحد المحاور قرب غزة.

وبثت هذه المشاهد في كافة أنحاء العالم، وشكلت فصلا مهما في الحرب الإعلامية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.