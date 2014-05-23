الأرز البخاري لغداء يوم الإجازة

تتنوّع أطباق منطقة الحجاز، وتشهد على خليط الأرز والقمح واللحم والخضراوات المعدّ بتوابل شهية، ما يجعل منها جديرة بالتجرية على الموائد الرسمية.

"سيدتي نت " يطلعكِ على أبرز الوصفات من هذا المطبخ السعودي، وهي الأرز البخاري.

المقادير :

-500 غرام من أرز "بسمتي"

-لتران من الماء المغلي

-ملعقتان كبيرتان من الملح

-ملعقة صغيرة من الهيل المطحون

-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

-ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

-ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون

-1300 غرام من الدجاج المنزوع الجلد والمقطع

-ربع كوب من الزيت

-3 حبات كبيرة من البصل المقطع إلى جوانح رفيعة

-4 فصوص من الثوم المقطع إلى شرائح رقيقة

-حبّة كبيرة من الجزر المبشور

-حبّة كبيرة من الجزر المقطع إلى أصابع

-حبّة كبيرة من البندورة المفرومة

-ملعقة كبيرة من معجون البندورة

- 3 أوراق من الغار

-عودان من القرفة

-زبيب، للتزيين

-صنوبر ولوز مقلي، للتزيين

طريقة التحضير:

1- يغسل الأرز جيداً، ثم يغمر في قدر تحتوي على الماء الدافئ، المضاف ملعقة كبيرة من الملح إليه، ويدع فيها لمدة تتراوح ما بين 15 و20 دقيقة.

2- توضع البهارات والملح في طبق صغير، تقلّب إلى أن تختلط مع بعضها، ثم توزع فوق قطع الدجاج وتفرك بأطراف الأصابع إلى أن تغلّفها، وتدع جانباً.

3- يسخن الزيت في قدر، يقلب البصل فيه، إلى أن يصبح لونه ذهبياً غامقاً.ثم،تضاف شرائح الثوم وتقلّب إلى أن تذبل، فالدجاج المبهر، مع التقليب حتى يتحمر قليلاً، فالجزر المبشور والأصابع حتى يذبل، فالبندورة ومعجون البندورة وأوراق الغار وعودا القرفة و 6 أكواب من الماء.

4- يوضع الدجاج على نار متوسطة، إلى أن يبدأ بالغليان ثم تخفف النار.تغطّى القدر، وتخفّف النار، إلى أن ينضج.ويجب أن تبقى نحو 3 أكواب من المرق مع الدجاج، وحين تغلي، تغطّى القدر وتترك على نار هادئة، إلى أن ينضج الأرز.

5- طريقة التقديم:يوضع الأرز والدجاج في طبق التقديم، ويوزع اللوز والصنوبر والزبيب على سطحه.

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