محافظ القاهرة يعتمد الشهادة الإبتدائية بنسبة نجاح 87.6%

اعتمد الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة ، نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية بالقاهرة لهذا العام ، وبلغت نسبة النجاح فى مدارس القاهرة 87.6% ، حيث حضر الامتحانات 149 الفا و54 نطالبا وطالبة ، نجح منهم 130 الفا و618 طالبا وطالبة ، وحصل 24 طالبا وطالبة على النسبة النهائية للنجاح 100% بمجموع 300 درجة .

وحصدت منطقة وسط القاهرة التعليمية علي المركز الأول علي مستوي المناطق ، بنسبة 98.55% ، تلاها منطقة السيدة زينب في المركز الثاني بنسبة 97.79% ، وفى المركز الثالث منطقة عابدين بنسبة 97.66%

كما اعتمد المحافظ نتائج امتحانات المدارس الدولية ، وبلغت نسبة النجاح 96.8 % بحضور 2833 طالبا وطالبة ، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين بمدارس القاهرة 92.8%% حيث نجح 26 طالبا وطالبة من إجمالي عدد 28 طالباً ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 98.2% بحضور 56 طالبا وطالبة نجح منهم 55 طالبا وطالبة

وأكد الدكتور محمد سيد سلامة مدير مديرية التربية والتعليم ، أن نسبة النجاح أفضل من العام السابق ، حيث بلغت 87% العام الماضي رغم الظروف التي مر بها الفصل الدراسي الثاني هذا العام ، وأشار الى أنه سيتم توزيع النتيجة بالمدارس صباح يوم غد ” السبت ” وكذلك المناطق التعليمية ليتمكن الطلاب من الحصول عليها ، كما سيتم إعلان النتيجة على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة وبوابة مديرية التربية والتعليم .

أ ش أ