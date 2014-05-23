كروزيرو وجريميو يتقاسمان صدارة الدوري البرازيلي

(إفي): تقاسم فريقا كروزيرو وجريميو صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بعد تغلبهما على سبورت ريسيفه وبوتافوجو على الترتيب في إطار الجولة السادسة من البطولة.

وقفز كروزيرو، حامل اللقب، إلى صدارة البطولة بـ13 نقطة بعدما استطاع الخميس التغلب على ضيفه سبورت ريسيفه بهدفين نظيفين من توقيع ريكاردو جولارت (ق55) والبوليفي مارسيلو مارتينس مورينو (ق77)، ليتجمد رصيد الضيوف عند سبع نقاط في المركز الـ12.

وبفارق الأهداف خلف كروزيرو احتل جريميو وصافة البطولة بعد فوزه على ضيفه بوتافوجو بهدفين لهدف، ليتجمد رصيد الزوار عند أربع نقاط في المركز الـ17 أمام كوريتيبا بفارق الأهداف.

وسجل أهداف المباراة رودريجينيو (ق44) والأوروجوائي ماكسي رودريجيز (ق81) لجريميو ومواطن الأخير بابلو زيبايوس (ق6) لبوتافوجو.

وقفز فلومينينزي إلى المركز الثالث بالبطولة بعدما فاز على ضيفه ساو باولو 5-2 في ملعب ماراكانا بريو دي جانيرو الذي سيستضيف نهائي مونديال 2014.

وحملت خماسية فلومينينزي توقيع والتر (ق42 و66) ولوكاس رودريجيز دا سيلفا (ق53) في مرماه وواجنر (ق73) ورافائيل سوبيس (ق76)، فيما جاء هدفا ساو باولو عبر الحارس الهداف روجيريو سيني (ق26) من ضربة جزاء وألكسندر باتو (ق45).

وبهزيمته تجمد رصيد ساو باولو عند تسع نقاط في المركز الثامن بفارق الأهداف أمام كورينثيانز باوليستا الذي تعادل في نفس الجولة مع ضيفه أتلتيكو باراناينسي (1-1) ليحتل الزوار المركز الـ14 بست نقاط.

وجاء هدف كورينثيانز عبر جادسون (ق59) من ضربة جزاء، فيما أدرك التعادل لأتلتيكو باراناينسي لاعبه دوجلاس كوتينيو (ق85).

وتعادل جوياس مع ضيفه سانتوس (2-2) ليهدر فرصة معادلة عدد النقاط مع المتصدرين حيث بات في المركز السادس بـ11 نقطة، بينما يحتل الضيوف المرتبة الـ11 بسبع نقاط.

وسيطر سانتوس على مجريات المباراة في الشوط الأول وسجل الهدف الأول من خلال جيوفانيو (ق10)، إلا أنه سريعا ما استطاع جوياس التعادل عبر لاعبه أليكس ألفيش (ق26).

وعاد الضيوف للتقدم عبر هدف سجله سيسيرو (ق39) من ضربة جزاء، لكن جوياس استطاع إدراك التعادل بفضل هدف من توقيع إريك ليما (ق69).

وفي مباراة أخرى فاز بالميراس على ضيفه فيجيرنسي بهدف نظيف أحرزه هنريكي (ق37) ليقفز للمركز الخامس بـ12 نقطة خلف فلومينينزي بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الضيوف عند ثلاث نقاط في المرتبة قبل الأخيرة.

وبهدف دون رد أيضا فاز كريسيوما على ضيفه شابيكوينسي بفضل هدف لسيلفينو (ق23) ليرتفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الـ13 ، فيما تجمد رصيد الزوار عند نقطتين في مؤخرة الجدول.

وبالتعادل (1-1) انتهت مباراتا كوريتيبا مع ضيفه إنترناسيونال وفلامنجو مع باهيا.

وجاء هدف إنترناسيونال عبر ويلينجتون باوليستا (ق21)، فيما سجل هدف التعادل لكوريتيبا لاعبه أليكس (ق75) من ضربة جزاء، ليحتل أصحاب الأرض المركز الـ18 بأربع نقط خلف بوتافوجو بفارق الأهداف، فيما يأتي الضيوف بالمركز الرابع بـ12 نقطة.

وفي مباراة فلامنجو وباهيا سجل أصحاب الأرض الهدف الأول من خلال باولينيو (ق11) بينما أدرك التعادل للضيوف تاليسكا (ق90).

ويحتل باهيا المركز العاشر برصيد ثماني نقاط، بينما يحل فلامنجو بالمرتبة الـ16 برصيد خمس نقاط بفارق الأهداف خلف فيتوريا الذي خسر أمام ضيفه أتلتيكو مينيرو (3-2) في ختام الجولة السادسة.

وسجل ثلاثية أتلتيكو مينيرو كل من جيسوس داتولو (ق12) وإدكارلوس (ق15) وريفير (ق62)، فيما أحرز هدفي أصحاب الضيافة ديناي (64) وويلي (ق90).

وبفوزه قفز أتلتيكو مينيرو إلى المركز السابع بعشر نقاط.