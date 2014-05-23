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طوارئ بموانئ البحر الأحمر استعداداً للانتخابات الرئاسية

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طوارئ بموانئ البحر الأحمر استعداداً للانتخابات الرئاسية طوارئ بموانئ البحر الأحمر استعداداً للانتخابات الرئاسية

موانئ البحر الأحمر

أعلنت موانئ البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع الموانئ بثلاث محافظات ” السويس ، البحر الأحمر ، جنوب سيناء ” كأجراء أحترازي لتأمينها قبل واثناء وعقب انتخابات رئاسة الجمهورية وأختيار الرئيس الجديد للبلاد.

وقال اللواء بحري حسن فلاح، رئيس هيئة الموانئ إن هناك تكثيف أمني بجميع الموانئ ، موضحا أن خطة التأمين منقسمة إلى 3 محاور الأولي تأمين جميع الشوارع المؤدية للموانئ عن طريق الشرطة المدنية ، والمحور الثاني تأمين البوابات والميناء من الداخل عن طريق أمن الموانئ ، أما المحور الثالث تقرر تشكيل لجنة لمتابعة العمل بالمواني وعمل غرفة عمليات بالتنسيق مع الجيش والشرطة .

وأضاف رئيس الهيئة أنه أصدر قرار بالغاء الأجازات لجميع البحارة والموظفين ابتداء من غدا حتي أنتهاء أنتخابات الرئاسة وعمليات التصويت واستقرار الأوضاع ، موضحا أن الحركة الملاحية بجميع موانئ البحر الأحمر تسير بشكل طبيعى جدا وبمعدلات ممتازة .

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