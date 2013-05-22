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وصول بان كي مون إلى كينشاسا وسط أجواء توتر بسبب المعارك العنيفة شرقا

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وصول بان كي مون إلى كينشاسا وسط أجواء توتر بسبب المعارك العنيفة شرقا وصول بان كي مون إلى كينشاسا وسط أجواء توتر بسبب المعارك العنيفة شرقا
زيارة بان كي مون تأتي في إطار جولة بمنطقة البحيرات الكبرى

كتب : أ ف ب منذ 7 دقائق

وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم إلى كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية في أجواء متوترة بسبب استئناف المواجهات العنيفة بين الجيش الحكومي ومتمردي حركة 23 مارس (أم 23) في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وتندرج زيارة بان كي مون في إطار جولة في منطقة البحيرات الكبرى ستقوده أيضا إلى غوما (شرق) عاصمة إقليم شمال كيفو الغني وغير المستقر وحيث تجري معارك بين القوات النظامية والمتمردين على أن يزور لاحقا رواندا وأوغندا.

ومنذ الاثنين وبعد عدة اشهر من الهدنة استؤنفت المعارك بين الأطراف المتحاربة في منطقة موتاهو على بعد عشرة كلم شمال غوما. ويتبادل الطرفان الاتهامات باطلاق الاعمال الحربية.

ولا تزال حصيلة الاثنين غير اكيدة حيث تحدثت عن 19 قتيلا (15 جنديا وأربعة جنود) والحركة المتمردة عن مقتل "ضابطين" من الجيش. وبحسب الأمم المتحدة فإن المعارك أدت إلى نزوح حوالي 800 شخص في اتجاه غوما.

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