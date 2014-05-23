مسيرات بالسيارات بالغردقة ورأس غارب وسفاجا لتأييد السيسي

نظمت الحملة الرسمية للمشيرعبد الفتاح السيسي بالبحر الأحمر عدد من المسيرات بالسيارات لتأييد المشير للسيسي رافعين صور ولافتات السيسي ومرتدين تيشيرتات تحمل صوره.

وأنطلقت المسيرة الأولي من أمام مقر حزب الوفد بالغردقة واستبدلت الحملة صور ولافتات الدعاية التي تم تشويهها ببقع الطلاء الحمراء، فيما شهدت الغردقة نشر العشرات من لافتات التأييد للمشير السيسي .

وقام أعضاء الحملة بتوزيع التيشيرتات والصورالخاصة بالحملة على المواطنين بالشوارع واستعانت الحملة بفرقة التنورة والمزمار البلدي خلال المسيرة، وفي سفاجا شارك العشرات من الفتيات والشباب في مسيرة تأييد للسيسي رافعين الصور والاعلام .

وشهدت مدينة رأس غارب مسيرة وسلسلة بشرية لتأييد السيسي ونظمت الحملة مسيرة بالسيارات بمدينة الشلاتين، ونظمت الحملة الشعبية لأبناء البحر الأحمر مسيرة ضخمة لتأييد السيسي طافت مدينة الغردقة من خلال مكبرات الصوت والأغاني الوطنية .

وأكد محمد حماده منسق الحملة، انه سيتم تنظيم مسيرات اخري مساء اليوم بمختلف المدن قبل الصمت الانتخابي .