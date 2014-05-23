أناقة هيفاء وهبي "مش غريبة" في برنامجها الجديد

في برنامج "شكلك مش غريب" على قناة mbc يقوم النجوم بانتحال شخصيات فنية مختلفة أمام لجنة الحكم المؤلفة من حكيم، محمد سامي، وهيفاء وهبي التي لم تنتحل شخصية أحد بل ظهرت بشخصيتها القوية المرحة، وباطلالتها الأنيقة والمميزة التي اختارتها من أشهر دور الأزياء العالمية، والمحلية. واليوم سنستعرض عليك هذه الاطلالات وستكونين أنت الحكم وتقيمي أناقة هيفاء بنفسك.

في كل حلقة تطل هيفاء وهبي على جمهورها ومعجبيها بشعرها الأحمر الطويل وباطلالة مختلفة مواكبة لأحدث صيحات الموضة، أحياناً تكون فساتين قصيرة، وأحياناً تنورة مع قميص مميز، وأحياناً بنطال أنيق مع "Top" جميلة، وقد اختارت هذه الاطلالات من Versace، Anthony Vaccarello، Basil Soda، Zuhair Murad، أما الأحذية فقد اختارتها اما من مصممها المفضل Christian Louboutin، أو من Tom Ford، أو Gianvito Rossi، وقد ارتدت مجوهرات ماسية رائعة بتصميمات مبتكرة معظمها من Cartier ومن de GRISOGONO وBvlgari. جميع الاطلالات تشبه أسلوبها الجريئ مع بعض التطرف والذي أصبح بمثابة بصمة خاصة بها، تستوحي منه الكثير من النساء في العالم العربي.

مارأيك بهذه الاطلالات، وهل أعجبتك خيارات هيفاء في برنامج "شكلك مش غريب" الى الآن؟

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