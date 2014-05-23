تذكارات وتوزيعات على الطراز الإسلامي لحفل استقبال المولود

شهدت السنوات الأخيرة إقبالاً على إقامة حفلات استقبال المولود في العالم العربي؛ فبدأت الحوامل اللواتي ينتظرن مولوداً جديداً بإقامة هذه الاحتفال قبل موعد ولادتهن المتوقع بفترة محددة- شهر على الأغلب- حيث يتلقين الهدايا من الحاضرين، والتي قد تتراوح بين مستلزمات الأم كالملابس وخلافها أو مستلزمات الطفل القادم كالحفاظات أو عدة الرضاعة وملابس الصغار وغيرها.

وانطلاقا من هذا الواقع؛ بدأت محلات الهدايا والتذكارات في العالم العربي بالانتباه إلى هذا الإقبال لتطرح أفكارها حول ما يمكن توزيعه في حفلات استقبال المواليد من ضمنها "التوزيعات"، التي تمنح للحاضرين وتتراوح بين البطاقات التذكارية والتحف الصغيرة التي غالبا ما تكون على شكل فتاة أو صبي اعتماداً على الجنس المتوقع للجنين.

وأثناء بحثتنا على الإنترنت عن مواقع عربية غير تقليدية خاصة بهذه الهدايا، عثرنا على حساب على موقع تويتر يحمل اسم BabyShower13 حيث يعمل على توفير هدايا حفلات استقبال المولود إلا أن المميز فيه هو حرصه على توفير هدايا وتوزيعات مواليد مستقاة من واقع البيئة العربية والإسلامية.

ومن ضمن هذه الهدايا كتاب حصن المسلم ومصاحف القرآن الكريم وسجاجيد الصلاة مما يجعل لها طابعاً خاصاً وفريداً ذا علاقة بمجتمعاتنا العربية والإسلامية. لمزيد من التفاصيل، يمكنكم مطالعة هذه الهدايا بالصور.