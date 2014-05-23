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صباحي يوجه اليوم كلمته الأخيرة قبل الصمت الانتخابي في مؤتمر جماهيري بعابدين

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صباحي يوجه اليوم كلمته الأخيرة قبل الصمت الانتخابي في مؤتمر جماهيري بعابدين صباحي يوجه اليوم كلمته الأخيرة قبل الصمت الانتخابي في مؤتمر جماهيري بعابدين

تختتم حملة حمدين صباحى المرشح الرئاسى المحتمل اليوم الجمعة فاعليات الحملة الدعائية، بمؤتمر جماهيرى حاشد بميدان عابدين بحضور المرشح.

تنطلق فعاليات المؤتمر في السادسة مساء، بكلمات لعدد من الرموز الشابة والشخصيات العامة والقيادات السياسية والحزبية الداعمة لصباحى، بالإضافة لكلمة ختامية من صباحى.

وعقب انتهاء المؤتمر، تستضيف قناة أون تى فى من العاشرة على الهواء مباشرة المرشح الرئاسى حمدين صباحى وعدد من القيادات الشابة فى آخر ظهور قبل الصمت الانتخابى لاستكمال الحوار حول البرنامج الانتخابى، يحاوره الليلة الإعلاميان ليليان داوود ويسرى فودة.

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