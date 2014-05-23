وزير الداخلية اليمني : لن نسمح بأن تكون بلادنا منطلقا للمساس بأمن دول الجوار

قال وزير الداخلية اليمني اللواء عبده حسين الترب إن حرب اليمنيين مع إرهاب القاعدة مستمرة ولن ينتهي إلا باجتثاثهم من جذورهم مهما طال الزمن، مؤكدا حرص الرئيس اليمني منصور هادي على تحقيق الأمن والسلام في اليمن وتعزيز الوحدة الوطنية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي يعتبره خارطة طريق لجميع اليمنيين.

وشدد في تصريحات خاصة لـصحيفة “عكاظ” السعودية اليوم على أن بلاده لن تسمح بأن تصبح منطلقا للمساس بأمن دول الجوار أو العبث باستقرارها وسلامة مواطنيها، موضحا أن اليمن ستواصل بلا هوادة، حربها على الإرهاب والقضاء على فلول تنظيم القاعدة في اليمن واجتثاثها من جذورها.

ونوه بأن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الأمنية مع السعودية، قائم ومستمر على أعلى المستويات وممنهج بصورة متميزة، مؤكدا أن النجاحات التي تحققها أجهزة الأمن في قمع الإرهاب وإحباط مخططات تنظيم القاعدة واقتلاعهم من جذورهم، تعكس حقيقة التعاون الأمني الوثيق بين البلدين.

وأوضح اللواء الترب أنه أجرى مباحثات إيجابية للغاية مع وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، تتعلق بسبل تعزيز التعاون في الجانب الأمني ومكافحة الإرهاب بين البلدين، مؤكدا وجود حرص وتفاهم مشترك على ضرورة تعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين.

وأفاد وزير الداخلية اليمني، أنه اقترح على الأمير محمد بن نايف إعفاء اليمنيين الذين غادروا المملكة في فترة التصحيح بشكل نهائي بالعودة إليها بالطرق القانونية.

وقال إن المملكة واليمن كل لا يتجزأ، وأن التعاون بين البلدين في هذا الجانب ينطلق من مسؤولية كل بلد نحو الآخر، ونحن شركاء في المحافظة على أمن واستقرار الجزيرة العربية، موضحا “مسؤوليتنا في اليمن، ملاحقة القاعدة بلا هوادة، وكل من يهدد أمن واستقرار اليمن ودول الجوار”.

وحول الحرب الدائرة في عمران مع الحوثيين، قال إنهم وافقوا على مخرجات الحوار الوطني وعليهم الالتزام بما تم الاتفاق عليه وتسليم الأسلحة والانخراط في العمل السياسي.

وكان وزير الداخلية اليمني قد عقد قبل يومين جلسة مباحثات رسمية مع الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وجرى خلال الجلسة بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار العلاقات الودية التي تربط البلدين الشقيقين.

> من ناحية أخرى قالت مصادر محلية بعمران إن مجاميع مسلحة تابعة لجماعة الحوثي وصلت إلى مدينة عمران لتعزيز صفوف مقاتلي الجماعة بالتزامن مع تصعيد قوات الحماية العسكرية الممثلة باللواء 310 لمظاهر التأهب العسكري استعدادا لخوض صدامات مسلحة وشيكة مع الحوثيين.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد أكد على استعادة الهدوء في مدينة عمران المتاخمة للعاصمة اليمنية صنعاء عقب تجدد المواجهات المسلحة بين مجاميع مسلحة من الحوثيين وقوات عسكرية تابعة للواء 310 التي يقودها اللواء حميد القشيبي.

> وأشارت المصادر المحلية في تصريحات لصحيفة “الوطن” السعودية اليوم إلى أن تجدد المواجهات المسلحة وتصاعد أجواء التوتر بعمران تسببا في اضطرار الكثير من الأسر إلى النزوح القسري إلى خارج المحافظة باتجاه العاصمة صنعاء وأن قوات تابعة للجيش فرضت تدابير أمنية وعسكرية مشددة على حركة العبور من منفذ “الأزرقين”، المنفذ الحدودي الذي يربط العاصمة صنعاء بعمران، مما تسبب في وقف حركة المرور وخلق معاناة إضافية للنازحين من السكان.

ونوهت المصادر بأن ثمة مخاوف متصاعدة في أوساط سكان عاصمة المحافظة من اتساع نطاق المواجهات في عمران جراء دخول قبائل مناهضة للحوثيين من منطقة حاشد في خط المواجهات المسلحة بين قوات الحماية العسكرية ومقاتلي جماعة الحوثي، مؤكدة أن ثمة مجاميع قبلية مسلحة مكثفة تستعد لمساندة قوات اللواء 310 بهدف دحر الحوثيين وإجبارهم على الانسحاب من عاصمة المدينة.

من ناحية أخرى، قتل أربعة أشخاص وأصيب نحو ثلاثة آخرين من أبناء قبائل العوالق بمحافظة شبوة، شرقي البلاد، بجروح متفاوتة أمس الخميس إثر إطلاق وحدات عسكرية قذيفة على سيارة كانت تقلهم في مديرية الصعيد، فيما واصل الطيران الحربي شن غاراته على مواقع جبلية عدة في شبوة يُشتبه بتواجد إرهابيين فيها.

وأوضح سكان ومصادر محلية أن قذيفة أطلقتها وحدات تابعة الجيش مرابطة في مفرق (الصعيد – عتق) سقطت على سيارة تقل مجموعة أشخاص أثناء مرورها بالصعيد، دون أن تؤكد المصادر ما إذا كان إطلاق وسقوط القذيفة على السيارة متعمداً من عدمه، الأمر الذي أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة حوالي ثلاثة آخرين جراح بعضهم خطيرة تم نقلهم جميعاً إلى مستشفى عتق العام، بالمقابل احتشد أبناء قبائل الصعيد لتدارس الأمر واتخاذ قرار محدد بشأنه.

وفي حضرموت، لقي أحد حراسة مدير عام مديرية الشحر الجندي عماد جوبح مصرعه برصاص مسلحين مجهولين يعتقد بانتمائهما لتنظيم القاعدة كانا يستقلان دراجة نارية أثناء تواجده في إحدى المقاهي الشعبية وسط مدينة الشحر.

ا.ش.ا