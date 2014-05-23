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القبض علي 5 متهمين هاربين من أحداث الشغب بالمنيا

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القبض علي 5 متهمين هاربين من أحداث الشغب بالمنيا القبض علي 5 متهمين هاربين من أحداث الشغب بالمنيا

صورة أرشيفية

نجحت سلطات الأمن بالمنيا في إلقاء القبض علي 5 متهمين هاربين من أحداث العنف التي وقعت بالمحافظة في 14 أغسطس 2013.

تلقي اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا إخطارا من العميد هشام نصر يفيد القبض علي متهم بمركز شرطة مطاي في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مركز مطاي اقتحام مركز بالسجن المؤبد ومتهم بمركز العدوة في القضية رقم 2322 لسنة 2013 إداري مركز العدوة والمقيدة برقم 300 جنايات العدوة اقتحام مركز وحاله أوراقة لفضيلة المفتي بجلسة 28 /4/2014 و متهم ببني مزار في القضية رقم 7067لسنة 2013 إداري مركز بني مزار اقتحام وحرق الكنيسة الإنجيلية ومتهم بدير مواس في القضية رقم 3402 لسنة 203 إداري مركز دير مواس اقتحام وحرق مجلس مدينة دير مواس .

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