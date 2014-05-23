بالصور .. تيار الاستقلال ينظم مؤتمر جماهيرى لتأييد السيسى بقرية بنبان بأسوان

أكد المستشار احمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليست من أجل تأييد شخص المشير السيسي فقط ولكنها مشاركة من أجل الوطن ومن أجل الحفاظ علي الهوية المصرية والتراث والكرامة وحتي لا تسقط هذه البلد .

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى نظمه تيار الاستقلال بالتعاون مع الحملة الشعبية لدعم وتاييد المشير السيسى بقرية بنبان بمركز دراو .

وطالب الفضالى جموع المصريين بالخروج بقوة يومي 26 و27 مايو الحالي للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية وعدم الاستجابة للاشاعة التي يروج لها البعض وهي ان المشير السيسي نجح في الانتخابات وان النتيجة محسومة من اجل تحقيق اغراضهم الخاصة وهي التقليل من نسبة التصويت في الانتخابات .

وأكد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع ان التصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية القادمة سوف يوجه صفعة قوية لجميع قادة الدول وللمنظمات الارهابية الذين شوهت صورة ثورة 30 يونيو .

وأضاف أن أخطر ما نواجهه الآن هو أن يطمئن المواطنين أن النتيجة محسومة لصالح السيسي ولا يخرجون بقوة في الانتخابات القادمة .

وطالب بضرورة المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية القادمة للتاكيد علي ان 30 يونيو هي ثورة شعبية كاسحة بدليل خروج الناس بقوة في الاستفتاء علي الدستور ثم الانتخابات الرئاسية وبعدها الانتخابات البرلمانية .

وأكد مجدي الحسيني عمدة قرية بنبان ومنسق الحملة الشعبية للسيسي باسوان ان السيسي يمتلك ادوات العقل والحكمة التي تؤهله لقيادة مصر في هذه الفترة العصيبة وهو ما جعله متميزا وومميزا عن الاخرين

> موضحا ان ترشيح السيسي للرئاسة جاء تقديرا من الملايين الذين خرجوا في 30 يونيو بعد ان استعاد الوطن من الجماعة الارهابية .

حضر المؤتمر كلا من المستشار احمد فضالي رئيس تيار الاستقلال ونبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع والفنان الشهير احمد ماهر و د هنادي يوسف الشريف منسق بالحملة الرسمية للمشير السيسي ومحمد برغش الفلاح الفصيح واسلام الكتاتني القيادي المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين و العمدة مجدي الحسيني عمدة قرية بنبان ومنسق الحملة الشعبية للمشير السيسي في محافظة اسوان وعدد كبير من اهالى اسوان .