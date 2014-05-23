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استمرار توافد البعثات المشاركة في مراقبة انتخابات الرئاسة

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استمرار توافد البعثات المشاركة في مراقبة انتخابات الرئاسة استمرار توافد البعثات المشاركة في مراقبة انتخابات الرئاسة

مطار القاهرة الدولى

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، كل من “لويس ماجولير” عضو الإتحاد الإفريقي قادمًا علي الطائرة الإثيوبية القادمة من اديس أبابا، و”ارتورو سانشيز” رئيس مفوضية الانتخابات بالمكسيك، قادمًا علي الطائرة المصرية القادمة من لندن و”علي أحمد” عضو مجلس النواب الأردني في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام، لمتابعة الانتخابات الرئاسية .

وذكرت مصادر أمنية، أنه من المتوقع أن تصل المطار مساء اليوم بعثة منظمة “الفرانكفونية” محمد أوجار وزير شئون حقوق الإنسان المغربي السابق، و”جان كوسيران” والسيدة “اليكساندرا هوفل” و “شانتا جوتت”، وذلك لمتابعة الانتخابات الرئاسة المقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء القادمين بين عبد الفتاح وحمدين صباحي .

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