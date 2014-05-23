محافظ الوادي الجديد يقرر تنظيم احتفالية بيوم الوفاء لليتيم شهرياً‎

قرر اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، تنظيم احتفاليه بيوم الوفاء للأيتام شهرياً بكل مركز من مراكز المحافظة الخمسة بالتنسيق مع جمعية الأورمان للأعمال الخيرية ومديرية الشئون الإجتماعية والجمعيات الخيرية بالوادى الجديد.

وقال محافظ الوادى الجديد إن الاحتفاليه بيوم الوفاء لليتيم ستكون شهريا بكل مركز من مراكز المحافظة الخمسة على ان يتم تكريم لاطفال والامهات بكل مركز على حدة بالوادى الجديد ولاتقتصر الاحتفاليات بمدن وان تكون بقرية حتى تعم الفائدة مقدما الشكر لجمعية الاورمان على موافقتها لدعمه للاحتفالات بيوم الوفاء للايتام بالوادى الجديد .