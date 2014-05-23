أخبار عاجلة

تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
مساء الانوار: ذكريات خوان ماكيدا مع ريال مدريد -
تغطية خاصة - العرابي: الإخوان لديهم حالة من الفزع ويبحثون عن ملاذ آمن خارج أمريكا -
تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية -
تغطية خاصة - محمد حلان: الرئيس السيسي رد الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد أن أهملت خلال الفترة الماضية -
تغطية خاصة - عاجل .. وصول الرئيس السيسي لمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محافظ الوادي الجديد يقرر تنظيم احتفالية بيوم الوفاء لليتيم شهرياً‎

Google+ Print
محافظ الوادي الجديد يقرر تنظيم احتفالية بيوم الوفاء لليتيم شهرياً‎ محافظ الوادي الجديد يقرر تنظيم احتفالية بيوم الوفاء لليتيم شهرياً‎

محافظ الوادي الجديد

قرر اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، تنظيم احتفاليه بيوم الوفاء للأيتام شهرياً بكل مركز من مراكز المحافظة الخمسة بالتنسيق مع جمعية الأورمان للأعمال الخيرية ومديرية الشئون الإجتماعية والجمعيات الخيرية بالوادى الجديد.

وقال محافظ الوادى الجديد إن الاحتفاليه بيوم الوفاء لليتيم ستكون شهريا بكل مركز من مراكز المحافظة الخمسة على ان يتم تكريم لاطفال والامهات بكل مركز على حدة بالوادى الجديد ولاتقتصر الاحتفاليات بمدن وان تكون بقرية حتى تعم الفائدة مقدما الشكر لجمعية الاورمان على موافقتها لدعمه للاحتفالات بيوم الوفاء للايتام بالوادى الجديد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا