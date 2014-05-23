غداً..مؤتمر ووقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين للتضامن مع «ماهينور المصرى»

أعلن عدد من النشطاء عن تنظيم مؤتمر صحفي ووقفة احتجاجية، غداً، أمام نقابة الصحفيين فى تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك للتضامن مع الناشطة السياسية ماهينور المصرى فى الحكم الصادر ضدها بتأييد الحكم الصادر ضدها «غيابيًا» بالحبس عامين بتهمة مخالفة قانون «تنظيم التظاهر» والاعتداء مع آخرين علي قوات الأمن أمام محكمة الإسكندرية أثناء نظر قضية محاكمة قتلة خالد سعيد.

وقال النشطاء من خلال صفحة «الحرية لماهينور - Free Mahienour» التى دشنوها على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” للتضامن مع الناشطة السكندرية، إن الوقفة ستحمل شعارات واضحة وهى «أفرجوا عن مصر، يسقط قانون التظاهر، الحرية لكل المعتقلين».